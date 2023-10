Jardins verticais levam a natureza para dentro de casa | A TARDE

Os jardins verticais ou paredes verdes são usados na decoração de ambientes residenciais e comerciais permitindo aos espaços uma maior vivacidade com os seus tons verdes e contato com a natureza. Além de aspectos estéticos, a sua busca também se dá por proporcionar bem-estar às pessoas.

O paisagista e engenheiro agrônomo Alex Gomes diz que a parede verde há muito tempo deixou de ser uma tendência para ser mais uma forma de paisagismo e além disso, ajuda as pessoas com ansiedade e que buscam um bem-estar por permitirem um contato com a natureza mesmo que dentro de casa. “Estes jardins estão em locais que muitas vezes não era possível estar, por ser um espaço mais reduzido, ou pela altura, ou por outras questões, e que hoje a gente tem a disposição, esse artifício, essa forma de trazer o verde para mais próximo das pessoas”.



Se tratando da sua implantação, o paisagista fala da importância de um profissional para realizar o trabalho e cita a escolha do lugar, a luminosidade e a irrigação adequada como principais fatores a serem avaliados. Em relação aos materiais, blocos, tijolos, cuias plásticas e também lonas com as bolsas para que se coloque a planta dentro são alguns dos que podem ser utilizados na execução de um jardim vertical.



A designer de interiores Bianca Arouca conta que é observado uma maior procura de jardim vertical em salas, sejam de projetos residenciais ou recepções, em projetos comerciais ou corporativos. Também são muito utilizadas em varandas e áreas gourmet em construções que há muros ao redor do imóvel.



“A estética que um jardim vertical vai proporcionar ao ambiente vai depender muito da escolha das plantas que serão usadas no ambiente, qual a sensação que deseja transmitir. Eles podem ter visual elegante e moderno com design sofisticado, uma iluminação bem direcionada, e plantas organizadas de forma ordenada, criando um cenário bonito, natural e relaxante, proporcionando bem-estar”, enfatiza Bianca Arouca.



Plantas em cascata



As plantas são as grandes protagonistas para uma parede verde e a sua escolha é recomendada através de um profissional capacitado. São indicadas para esses projetos plantas pendentes porque são plantadas e vão caindo em formato de cascata.



Alex Gomes cita que as plantas mais pendentes como a samambaia, costela de Adão, Peperômia e Alfinete são interessantes para esses projetos, mas que outras podem ser implementadas. “No meio dessas plantas pendentes a gente pode introduzir outras plantas que não são tão pendentes como as orquídeas, o antúrio, o espatifilo”.



Já a designer de interiores diz que a escolha das plantas irá variar de acordo ao bioclima local, condições de luz, raios solares, umidade e espaço disponível. As mais populares e citadas por ela são o filodendro, as ervas, a lavanda, a orquídea e as samambaias.



Cada uma possui suas especificidades se tratando de benefícios que podem trazer. De acordo com Bianca Arouca, as ervas além de liberar fragrâncias agradáveis podem ser usadas na culinária; os filodendros auxiliam na purificação do ar; a lavanda libera o aroma agradável atuando no relaxamento; as orquídeas são plantas elegantes e que trazem um resultado recompensador em termos de beleza e aumento da produtividade; e as samambaias preferem em áreas com sombra e luz indireta e servem como tônico para pessoas que sofrem de doenças e problemas respiratórios, como bronquite e asma.



“O custo de criar e manter um jardim vertical vai variar muito, porque depende de vários fatores como o tamanho do jardim, os tipos de plantas escolhidas, os materiais utilizados e como será feito o sistema de irrigação. É possível encontrar opções que atendam a todos os públicos” complementa Bianca Arouca.



*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló