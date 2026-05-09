Simplifica compra da casa própria em Salão Imobiliário da Bahia

O tradicional passeio entre maquetes, folders e apartamentos decorados ganhou um novo ingrediente na 17ª edição do Salão Imobiliário da Bahia: a possibilidade de sair do evento não apenas com o imóvel escolhido, mas também com o financiamento praticamente encaminhado. Realizado até 21 de maio, na praça central do Salvador Shopping, o evento aposta neste ano em uma Central de Financiamentos inédita, criada para simplificar a jornada de compra e aproximar consumidores do crédito imobiliário.

A novidade reúne, em um mesmo espaço, atendimento especializado, simulações de financiamento, comparação entre bancos e análise de crédito em tempo real. A proposta é encurtar etapas de um processo tradicionalmente marcado por burocracia e insegurança, especialmente para compradores de primeira viagem.

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“A Central de Financiamentos proporciona atendimento único e centralizado, comparação real entre diversas instituições financeiras, mais chances de aprovação de crédito e redução de tempo e burocracia”, afirma Antônio Carlos Oliveira, sócio-diretor da ACT Assessoria, empresa responsável pela operação do espaço.

Segundo Tom Oliveira, diretor operacional da ACT, a ideia nasceu de uma parceria com a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) para transformar o Salão em uma experiência mais resolutiva. “O cliente consegue entender todo o fluxo do financiamento, fazer simulações, comparar opções e até iniciar o processo de aprovação de crédito. Muitas vezes, ele já sai do Salão com o crédito aprovado”, explica.

O serviço é gratuito e inclui acompanhamento posterior ao evento até a emissão do contrato. Para o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, a iniciativa acompanha mudanças no comportamento do consumidor. “O Salão evolui a cada edição para acompanhar o mercado e o público. A Central simplifica a jornada de compra, amplia o acesso ao crédito e torna o processo mais transparente”, avalia.

A novidade parece dialogar diretamente com o perfil dos visitantes. A aposentada Rita de Cássia, de 63 anos, foi ao Salão em busca de opções para finalmente adquirir um imóvel. “Eu já estava com o intuito de comprar uma casa ou um apartamento. Viemos aqui dar uma olhada”, contou. Morando atualmente com a neta, ela procura um imóvel de dois quartos em regiões com acesso facilitado ao centro da cidade. “Quero uma localização de Piatã para frente, mas que não fique muito distante.”

Negociação facilitada

Ainda em fase de avaliação financeira, Rita diz que a possibilidade de negociar condições e compreender melhor o financiamento ajuda na tomada de decisão. “A corretora vai analisar o imóvel onde moro hoje para apresentar opções que caibam na minha realidade.”

A aposentada Eronildes Marques, de 78 anos, também percorreu os estandes ao lado do marido em busca de um apartamento que ofereça mais praticidade para a família. “Meu marido passou aqui um dia antes e resolvemos vir tomar informações”, relatou. Para ela, infraestrutura e proximidade de escolas pesam na escolha, principalmente porque vive com a neta de 11 anos. Durante a visita, Eronildes conheceu empreendimentos em bairros como Pituaçu e Cidade Jardim, mas ainda avalia possibilidades antes de fechar negócio.

Tecnologia em alta

Além do crédito facilitado, o Salão aposta em experiências tecnológicas para conquistar compradores. No estande da Vibra Engenharia, os visitantes podem utilizar óculos de realidade aumentada para visualizar, em três dimensões, a vista dos apartamentos antes mesmo da construção. “O intuito é que o cliente realmente se sinta no lugar e consiga entender qual opção se adequa melhor ao que ele pretende comprar”, afirma Jane Marta Faria, representante comercial da empresa.

A tecnologia está sendo apresentada em empreendimentos como o Beach Living Ondina e o Epic Horto. “O cliente consegue vivenciar o empreendimento de maneira muito mais sensorial e realista, inclusive a experiência da vista mar”, explica Adriano Vilas Boas, CEO da empresa.

Localizado em Ondina, o Beach Living Ondina aparece como uma das apostas da incorporadora no evento. Com Valor Geral de Vendas estimado em R$ 70 milhões, o empreendimento explora a valorização da orla e a proximidade com grandes eventos da cidade. Já o Epic Horto, no Horto Florestal, aposta em exclusividade: serão apenas 42 unidades de duas e três suítes, todas com vista permanente para o mar. A empresa espera vender as unidades restantes do Beach Living e alcançar 20% de comercialização do pré-lançamento do Epic Horto ainda durante o Salão.

Outra incorporadora que utiliza o evento como vitrine estratégica é a André Guimarães Incorporações. A empresa levou ao público três empreendimentos que dialogam com tendências atuais do mercado: Brisa Marina, na orla de Pituaçu; Art Studio Tancredo, na Avenida Tancredo Neves; e Nouvelle Blues, em Jaguaribe.

Segundo Daniel Sande, CEO de incorporação do grupo, a valorização da orla de Salvador impulsiona novos investimentos e amplia o interesse de compradores e investidores. “A orla vive hoje um ciclo importante de requalificação e investimentos, e nossos projetos acompanham esse movimento”, afirma.

O Brisa Marina e o Nouvelle Blues apostam em tipologias variadas — de studios a apartamentos de cinco suítes — voltadas tanto para moradia quanto para investimento em aluguel por temporada. Já o Art Studio Tancredo chama atenção pela proposta que mistura habitação e experiência cultural.

O empreendimento possui lobby aberto ao público com obras distribuídas pelos pavimentos e assinadas por 22 artistas baianos. A fachada, criada pelo artista Elano Passos, faz referência ao bambuzal do aeroporto de Salvador. O conceito rendeu ao projeto o prêmio de Empreendimento do Ano no Prêmio Ademi-BA 2025.

A sustentabilidade também aparece como argumento de venda. Os empreendimentos da incorporadora contam com selo IPTU Verde nível ouro, reaproveitamento de água da chuva e sistemas de eficiência energética que prometem reduzir custos condominiais e despesas no longo prazo.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló