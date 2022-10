“Arquitetura acústica tem relação direta com a qualidade de vida”

Arquiteta especialista em acústica, mestre em poluição sonora e CEO da Audium, empresa especializada em consultoria, elaboração e implantação de projetos de áudio e conforto acústico, Débora Barretto é a representante oficial do Brasil no maior Congresso de acústica do mundo, o ICA - International Congress on Acoustics que começa amanhã e segue até dia 28 de outubro, na Coreia do Sul.

Indicada pela Sociedade Brasileira de Acústica (Sobrac) para representar o país no evento, ela fala sobre as mudanças no setor da arquitetura acústica desde quando começou atuar na área e explica como funciona a implementação de projetos para reduzir a amplificação sonora em ambientes variados.



Qual a importância da acústica para a arquitetura brasileira?

Ocorreu um grande avanço no setor da acústica arquitetônica no Brasil de uma forma geral. No quesito residencial, as pessoas passaram a perceber mais o impacto do desconforto acústico na qualidade de vida na pandemia. E isso foi bem intenso, pois a população passou mais tempo em casa e, por isso, percebeu as influências dos vizinhos, dos ruídos da rua e da inadequação acústica dos espaços dentro do próprio lar para atuar no home office, por exemplo. A arquitetura acústica é uma área que cresce muito e tem relação direta com a qualidade de vida, bem-estar, produtividade e comportamento. A interação familiar muda quando a casa tem conforto acústico, a exemplo das crianças ficarem mais tranquilas. Então, as pessoas são influenciadas pela qualidade acústica do local. Isso fica evidente para as famílias que investem no home theater (cinema em casa), que exige do cômodo uma otimização da qualidade acústica para permitir o aproveitamento máximo da capacidade sonora do equipamento que se tem. Os próprios fabricantes de aparelhos de áudio alertam que não adianta a pessoa ter um bom equipamento se o espaço não está preparado para o uso. Sem conforto acústico, mesmo com o melhor equipamento de som do mundo, a pessoa vai ter muita perda em relação e percepção sonora, ou seja, a imersão na cena de um filme será comprometida.

Você percebe um maior fomento hoje no mercado de projetos arquitetônicos acústico em relação a quando começou atuar nesse segmento?

Há 25 anos, quando comecei a atuar na área, a acústica era muito focada em estúdios de gravação, teatro e casas de show. Desse período para cá, muita coisa mudou, sobretudo a notoriedade em relação a atuação da acústica em todo e qualquer ambiente, uma vez que todos os espaços precisam de cuidados acústicos, como escritórios, escolas, igrejas e, em especial, clínicas, consultórios e hospitais. De fato, o fomento nesse campo aumentou muito, e eu, que participo anualmente de congressos do setor, comecei a trazer isso para o Brasil.

Salvador, por ser um grande centro urbano, é uma cidade barulhenta. Nesse contexto, como os moradores da capital baiana podem blindar suas casas contra a poluição sonora?

Em relação a ruídos de festas, essa é uma questão que envolve o poder público, porque tem a ver com fiscalização e exigência de isolamento acústico de ambientes de festa. Já em relação às residências, que precisam minimizar os barulhos da rua, do transporte urbano, etc, nós temos feito muito estudo de isolamento acústico nos quartos, que é o ambiente mais sensível da edificação, local que eu acredito ser melhor investimento para combater esse problemas. E um projeto acústico nesse ambiente é um investimento na saúde, que envolve cálculos de esquadrias acústicas, cortinas acústicas, e forros isolantes, amortecedores. Enfim, tudo tem que ser estudado de acordo com cada situação.

Centros comerciais, igrejas e escritórios têm estruturas diferentes. Nesse caso, quais são as principais diferenças no momento de fazer projetos acústicos para controlar, de maneira eficaz, a amplificação sonora nesses distintos ambientes?

A qualidade acústica está focada na redução da amplificação sonora. Nesse contexto, as soluções são diversas e tem relação direta com a absorção acústica das superfícies, que podem ser forros e/ou revestimentos. Cada caso tem sua especificidade, os shoppings, onde a gente praticamente não tem paredes para trabalhar, e sim vitrines, a solução tem que ser focada no teto. Já nas igrejas conseguimos trabalhar com um projeto acústico nas paredes. Nos hospitais é necessário uma preocupação com materiais que não sejam propícios à proliferação de bactérias. Nas escolas, o material acústico tem que ser resistente, uma vez que as crianças podem danificar de alguma forma. Em escritórios, se for call center, é importante que este material esteja próximo da voz. Então, cada caso tem suas próprias demandas, os estudos são específicos. Por isso, a acústica arquitetônica é uma área muito ampla.

Para o consumidor que não pode gastar muito, mas deseja diminuir a incidência de ruídos na moradia, quais seriam os projetos recomendados?

Eu não considero um custo, mas sim um investimento, pois contribui com a saúde e prevenção de doenças. Há doenças associadas ao ruído, como estresse, ansiedade, depressão e problemas gástricos e cardíacos. Com isso, percebe-se que não é apenas o sistema auditivo que sofre diante da situação do ruído. Nas visitas que eu faço nas residências, é comum encontrar diversos níveis de estresse, cansaço físico e desgaste emocional por não ter o conforto acústico, por conviver com o ruído. Mas tem solução, essas são para todos os bolsos. No fim, os clientes ficam satisfeitos.

Bares e casas noturnas devem investir em que tipo de projeto acústico para otimizar a experiência dos adeptos e evitar problemas com os vizinhos?

Temos que considerar algumas definições. Isolamento acústico, relativo ao fenômeno físico da transmissão sonora, de fora para dentro ou de dentro para fora, ou seja, há relação entre dois ambientes. Já o condicionamento acústico está relacionado com a qualidade sonora no ambiente, que envolve o fenômeno físico da absorção, reflexão e difusão sonora. O tratamento acústico diz respeito à solução acústica que pode ser de isolamento ou condicionamento, assim como pode ser dos dois. Em caso de bares e restaurantes, geralmente só precisam de condicionamento acústico, para que os clientes consigam ouvir o som ambiente e conversar. No caso de um bar que tem música ao vivo, é necessário também o isolamento acústico.