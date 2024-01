Boa decoração em pousada e hotel ajuda fidelizar hóspede | A TARDE

Com a chegada da alta temporada, mais pessoas aproveitam as férias de verão para viajar, se hospedando em hotéis e pousadas. Muitos fatores são levados em consideração antes de escolher o local que sediará a estada, como a infraestrutura do lugar, a qualidade do serviço e da higiene. Porém, estabelecimentos que desejam conquistar mais hóspedes não podem negligenciar a decoração dos espaços, já que esse fator também é importante para fideliza-los.

“Quando pesquiso por hotéis ou pousadas para me hospedar, sempre vou atrás das fotos disponíveis na internet. E a decoração (dos ambientes) é o que me chama mais atenção. Há dez anos, me hospedei em uma pousada muito boa, e o que me faz lembrar dela é a decoração, conta Gizélia Sousa, coordenadora pedagógica.

Aniello Acunzo, dono da pousada Viver Bahia, afirma que já teve hóspedes que retomaram ao seu estabelecimento porque gostaram da paramentação.

“Nossa diária não é tão barata quando comparada às outras pousadas. Então, quando as pessoas vêm aqui, é porque gostaram do conceito (da decoração).”

Poltrona com design valoriza área aberta em pousada | Foto: @viverbahiapousada (REPRODUÇÃO)

Planejamento

Thiago Bezerra, arquiteto especialista em design de pousadas, explica que investir em uma decoração bem-feita faz com que “os hóspedes se sintam mais especiais e valorizados”, já que a percepção deles sobre a qualidade do empreendimento também é influenciada pela ornamentação.

Porém, segundo Ana Paula Nonato, arquiteta hoteleira do escritório Dois A, o empreendimento deve planejar sua decoração e arquitetura de acordo com a região em que está inserido. “Se você vai viajar para Paris, você quer comer um croissaint, quer viver a experiência de lá. (Antes de planejar a decoração), o profissional precisa entender e viver a cultura do lugar e trazer isso à vida dentro da arquitetura e da decoração”, relata.

Banho com hidromassagem ornamentado de verde em ambiente cercado de vidro | Foto: @doisaarquitetura (REPRODUÇÃO)

Ana Paula ainda explica que essa compreensão é um investimento essencial para atrair os hóspedes, já que a decoração precisa se comunicar com o hóspede e aconchegá-lo em todos os espaços, desde a recepção até o seu quarto. “Você não vai sair do seu lar para ir para um espaço que não seja igual ou melhor em termos de design. Os hotéis têm que entender este novo momento pós-pandemia, onde os hóspedes são mais exigentes para desfrutar esses espaços”, afirma.

O desejo por espaços “instagramáveis” dentro dos empreendimentos hoteleiros também é uma demanda nascida na atualidade. Popularizados pelo desejo das pessoas de postarem uma foto com um bom cenário de fundo, estes espaços são visualmente atrativos e planejados para compor a foto dos usuários de maneira harmoniosa, gerando publicidade positiva para empreendimentos que adotam essa iniciativa.

“Adoro quando um hotel tem espaços instagramáveis. Essa iniciativa deixa a experiência mais divertida e acaba tornando as fotos mais bonitas”, afirma Raquel Lemos, estudante de direito. Ela ainda aponta que a existência destes cenários pode influenciá-la a recomendar o hotel para outras pessoas.

Já em relação às pousadas, Thiago Bezerra explica que aquelas que investem bem em sua decoração podem influenciar na percepção de valor dos seus hóspedes, se destacando em relação aos seus concorrentes. Segundo ele, uma decoração bem-feita pode fazer com que a pousada pareça mais luxuosa e exclusiva, mesmo que sua diária não seja tão cara quanto a de um hotel.

Porém, tanto Bezerra quanto Ana Paula afirmam que oferecer um serviço de qualidade, realizar corretamente a higiene dos espaços e realizar manutenções periódicas na infraestrutura são fatores que também devem ser priorizados pelos gerentes e proprietários de hotéis ou pousadas, já que a publicidade positiva é gerada a partir da estada como um todo, que envolve todos os fatores mencionados anteriormente.

Requinte e serviço de qualidade são fortes atrativos | Foto: @doisaarquitetura (REPRODUÇÃO)

*Sob a supervisão do editor interino Fábio Bittencourt