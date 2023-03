Condomínios precisam de manutenções periódicas em sistemas de gás

Todo o cuidado é pouco quando se tratam das chances de ocorrer vazamento de gás em condomínios. Por isso, adotar medidas de inspeção, manutenção e conservação desse sistema é de extrema importância para que não haja explosões, incêndios ou danos irreversíveis.

A contratação de empresas e profissionais qualificados para executar a instalação dos equipamentos de gás é o ponto de partida para evitar contratempos. A partir da execução, é imprescindível a realização de manutenções a cada cinco anos, de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (Abnt).

“É necessário que se verifique a validade dos medidores e reguladores e se estão operando com a pressão correta. Também é preciso analisar o ambiente que esses aparelhos estão instalados, se existe ventilação adequada e se está de acordo com as normas. Além disso, os próprios aparelhos que consomem gás precisam de manutenções”, explica Fábio Fráguas, coordenador de ligação da Bahiagás.

Apesar da importância de supervisionar as tubulações de gás, muitos edifícios deixam a desejar em relação aos cuidados, como relata Isabel Paixão, síndica e fundadora da Paixão Síndicos e Associados. “Hoje, raríssimos são os condomínios que estão em dia com os medidores, teste de estanqueidade. Quando eu chego, levo em assembleia, explico para os moradores sobre a importância disso e, sendo aprovado, o trabalho é executado”, conta.

Embora a recomendação da Norma ABNT seja de manutenção a cada cinco anos, caso seja detectado alguma avaria, como corrosão ou cheiro de gás, a inspeção deve ser antecipada, a fim de garantir a integridade da rede. Em caso de vazamento, é importante acionar um profissional. “Se vazar, é preciso fechar o sistema e chamar alguém para a manutenção, para que a rede seja inabilitada. A questão é que, normalmente, as solicitações são mais corretivas do que preventivas”, esclarece o gerente da empresa Progás, Claúdio Lima.

Prazo de validade

“Hoje, os condomínios que têm fornecimento de gás, seja gás natural ou GLP, é da responsabilidade da fornecedora até a central e, na parte interna, cabe ao condomínio fazer a supervisão do gás. Por recomendação do fabricante, o regulador de gás tem uma validade de 5 anos e o medidor tem validade de 10 anos”, ressalta Lima.

O síndico Jorge Freitas relata como acontece o procedimento nos condomínios em que atua. “São eles (os prestadores de serviço de gás) que fazem a inspeção todos os meses, a cada 30 dias, para ver se está tudo correto. Uma vez escolhida a empresa, definindo as regras, é cumprido de acordo com o contrato”, disse.

Freitas informa que, quando ocorre algum tipo de anomalia ou algo de diferente do que está acostumado com a instalação de gás em uma determinada unidade do condomínio, ele repassa um informativo para todos os apartamentos do empreendimento, que a própria empresa fornecedora de gás manda para a administração e a unidade que teve o problema com as regras e cuidados.

É importante que os síndicos e moradores procurarem ajuda especializada sempre que houver dúvidas quanto ao perfeito funcionamento da instalação de gás, como ressalta Isabel: “Nós sempre alertamos ao morador para caso sinta cheiro de gás, que ele avise a portaria e peça para ligar de imediato ao prestador de serviço que fornece o gás para o condomínio. Não adianta eu, como síndica, abrir uma casa de medidor de gás e verificar isso, porque eu não sou um especialista na área. Vale lembrar que é da responsabilidade do morador trocar os medidores e as válvulas de gás de sua unidade”.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló