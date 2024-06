Decoração sustentável faz bem para o ambiente e para o bolso | A TARDE

Nos últimos anos houve um crescimento da preocupação com a poluição e com os efeitos climáticos, o mercado de arquitetura e interiores visualizou esta tendência adotando a decoração sustentável.

Os principais benefícios são a preservação ambiental e a economia financeira, já que a decoração sustentável prioriza a iluminação natural. Além de que materiais reciclados e móveis usados são mais acessíveis. A sustentabilidade na decoração promove um estilo de vida mais consciente e conectado com a natureza.

Para a arquiteta especialista em sustentabilidade Ísis Passos, uma decoração sustentável traz benefícios que vão além da economia financeira e proteção ambiental . “Decoração sustentável contribui com a saúde física e emocional dos moradores. Alguns dos elementos principais da decoração sustentável são a ventilação e iluminação naturais, proporcionando uma qualidade otimizada do ar interno que traz benefícios ao bem estar físico e mental”, defende a arquiteta.

A decoração sustentável carrega responsabilidade social, no uso de produtos socialmente responsáveis e de cooperativas de comunidades locais, o que fortalece a economia regional, como também promove a saúde física e mental quando se opta por elementos como tintas sem componentes tóxicos e no uso de plantas e objetos afetivos.

“A decoração sustentável parte do princípio de que devemos escolher com consciência, gerando menos resíduos, buscando os materiais que agridam menos o meio ambiente e reaproveitando materiais” ,afirma Karen Oliveira, arquiteta do escritório Arkie+.

Coletivo mais próspero

É importante lembrar que para um material ser sustentável, é necessário avaliar alguns pontos fundamentais: se ele desgasta o meio ambiente de forma intensa durante sua produção, se utiliza agentes químicos prejudiciais, e se seu descarte final é biodegradável ou reciclável. Estar atento a informações sobre o processo de produção, a origem da matéria-prima, as práticas de cultivo envolvidas e os possíveis impactos ambientais é essencial para determinar a verdadeira sustentabilidade do material.

A enfermeira Isadora Paim e seu companheiro Pedro Patrocínio adotaram na sua casa uma proposta de decoração que equilibra a sustentabilidade e personalidade. “Nossa casa tem nossa cara, me sinto satisfeita de ter feito a escolha pela decoração sustentável. Temos alguns itens que foram reutilizados ou que já estavam na família como cadeiras da minha mãe. E itens reciclados como nosso tapete que é feito de algodão 100% reciclado. Acho que diante do que vem acontecendo no mundo essa proposta deveria ser incorporada em todos os ambientes”, conta.

Adotar a decoração sustentável não só expressa a individualidade, mas também contribui para o coletivo mais próspero. Elementos como iluminação e ventilação naturais não só melhoram a qualidade dos espaços interiores, mas também promovem o bem-estar. A escolha de materiais socialmente responsáveis fortalece os laços com a natureza e as comunidades locais, estabelecendo um ciclo de sustentabilidade.

Objetos de família criam ambiente com personalidade | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

IMOBILIARIO Pauta: Decoração Sustentável Ganha Espaço e Valoriza o Ambiente Fonte: Karen Oliveira Fotos de divulgação da decoração Foto: Dander Freitas/ Divulgação | Foto: Dander Freitas/ Divulgação

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló



