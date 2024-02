Revestimento que remete à natureza é tendência em 2024 | A TARDE

Quem está pensando em mudar de endereço ou reformar a casa precisa levar em consideração os revestimentos, elementos de decoração instalados nos pisos ou nas paredes responsáveis por embelezar os cômodos e transmitir sensação de conforto. Segundo especialistas, a tendência para 2024 é investir em revestimentos que remetam à natureza, como a madeira e o mármore.

De acordo com a arquiteta Isabela de Andrade, os revestimentos não cumprem apenas função estética, mas também garantem a segurança ao transitar dentro de casa e menor acúmulo de sujeira. “(Ao escolher um bom piso), nós temos uma melhor segurança ao pisar, uma casa mais limpa. Hoje, existem várias tecnologias que produzem revestimentos com uma boa estética, facilidade de limpeza e durabilidade”, afirma.

Ela ainda explica que pisos rachados ou danificados devem ser trocados, já que podem acabar se tornando problemas estruturais maiores. “Isso pode influenciar no descolamento desses revestimentos, trincas, pisos quebrados. É necessário fazer uma análise do tipo de revestimento que foi colocado e há quanto tempo ele foi instalado”, completa a arquiteta.

Tradição e tecnologia

Existem diversos tipos de revestimentos que podem ser aplicados tanto em pisos quanto em paredes. Segundo Adriana Osterner, diretora da loja de revestimentos Pavimenti, os mais utilizados são aqueles feitos a partir de porcelanato, mármore e madeira.

“O mármore nunca sai de moda, é uma tendência permanente por conta da durabilidade, da beleza e por ser uma pedra natural. Paredes e tetos revestidos com madeira têm se tornado tendência, estão sendo mais procurados pelos clientes e pelos arquitetos, já que é uma opção mais sustentável e barata”, relata Adriana.

Em paredes, tetos e pisos, madeira imprime estilo | Foto: @pavimenti /REPRODUÇÃO

O porcelanato, por sua vez, faz parte do grupo de revestimentos indicados para aqueles que moram em cidades mais quentes, já que seu material esquenta com maior dificuldade.

No entanto, Isabela explica que a escolha do revestimento deve levar em consideração a marca responsável pela sua produção, já que a qualidade do material e sua durabilidade podem variar de acordo com o fabricante. O custo por metro quadrado também deve ser ponderado, já que melhores revestimentos podem ser mais caros.

“Os revestimentos em cerâmica, mais utilizados em projetos onde as pessoas querem investir menos, podem custar entre R$ 30 e R$ 40, o metro quadrado. Já os de porcelanato, a depender da marca, podem custar de R$ 60 até R$ 300”, comenta Isabela Andrade.

Porém, o processo para instalar estes materiais pode acabar sendo cansativo, já que pode envolver a remoção de pisos e materiais antigos. Nesse sentido, os revestimentos em vinil são uma boa opção para aqueles que desejam uma reforma mais rápida, uma vez que sua instalação não carrega o mesmo nível de complexidade.

“Com o piso vinílico, você não precisa quebrar o piso já existente. Dá para colocar em cima de uma cerâmica velha sem ter quebra-quebra nem sujeira”, conta Maria Inês Ruas, proprietária da loja Revest & Cia.

No entanto, Maria relata que, independentemente do material, todos os revestimentos precisam ser higienizados periodicamente, utilizando os métodos e produtos de limpeza indicados pelos fabricantes.

Projeto do @bigliamoinhos: mármore sempre em alta | Foto: @xicodiniz /REPRODUÇÃO

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló