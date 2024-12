Petiscos e drinks no Litoral Norte com o Festival Tempero no Forte

- Foto: Divulgação

Nascido em Praia do Forte, o pizzaiolo Ronilson Amorim lidera uma equipe de cinco pessoas na cozinha do restaurante 7 Pizzas. Localizada no destino turístico do Litoral Norte baiano, a pizzaria onde trabalha é um dos 32 restaurantes que fazem parte do Festival Tempero no Forte. A 18ª edição do circuito gastronômico será realizada de 5 a 15 de dezembro e contempla restaurantes na Praia do Forte e no entorno.

A 7 Pizzas participa do Tempero no Forte desde a criação do evento, em 2006. Para Ronilson, este é o quarto ano em que ele ergue as mangas para pensar em opções específicas para o circuito. Inspirado no tema desta edição, Petiscos e entradinhas de Verão com drinks regionais, o pizzaiolo atualizou um prato que é sucesso de vendas na casa.

O Aperitivo quatro queijos – uma combinação de pão de casquinha crocante com muçarela, Catupiry, gorgonzola e provolone derretidos – passou por uma atualização para atender o tema do evento. "Os queijos continuam, mas num formato de cuia com massa de pizza", diz Ronilson.

O aperitivo também leva tomate cereja, mas o pizzaiolo explica que o cliente pode adicionar outros recheios como carne seca e brócolis. "É só pedir para o garçom", afirma.

Os dias de sol e praia serão convidativos para turistas e visitantes que estiverem no Litoral Norte durante o período do evento. Pensando nisso, a chef de cozinha do restaurante Donana, Adriana Santos, pensou em aperitivos com ingredientes locais. Este ano, o restaurante vai oferecer um trio de pastéis com sabores de vatapá, aratu e arraia. O drink escolhido para integrar o menu especial leva gin e melancia.

Para fazer o coquetel, Adriana se inspirou em uma experiência em outro restaurante. "Estava fora da Bahia, provei um drink que levava melancia e vários outros elementos", diz. "Tirei o que não combinava e acrescentei limão, hortelã e tônica, ficou super refrescante".

O Tempero no Forte é um evento importante para o restaurante especializado em comida baiana. Segundo Adriana, é comum que clientes visitem o Donana exclusivamente para provar o cardápio feito para o período. E ela leva a sério o desafio proposto pelo festival. "Separo uma equipe que fica responsável apenas pelos pratos do Tempero", diz a chef do restaurante, que também participou da edição Salvador do evento, em 2017.

Com o movimento intenso da alta estação, é preciso pensar em opções que façam sucesso e que tenham uma montagem fácil, afirma Adriana. "Os recheios dos pastéis, por exemplo, já são preparações que a gente utiliza no dia a dia do restaurante, então, é só rechear e fritar", conta. Ronilson concorda com a chef do Donana: "É preciso encontrar um prato prático, para não atrapalhar o nosso fluxo, e que atenda à precificação também".

Ninguém brincando

Desde que começou a trabalhar com gastronomia, há quase dez anos, o pizzaiolo tem topado o desafio de se destacar no mercado competitivo de Praia do Forte. "Não tem ninguém brincando ali, eu quero ser o melhor que eu posso ser", diz Ronilson.

Para conquistar o estômago dos clientes, ele mantém o hábito de sempre ter sugestões de receitas na manga caso uma atualização do cardápio seja bem-vinda. "Visito restaurantes, experimento, bolo algumas ideias, e fico com dois ou três pratos na cabeça para testar", conta.

A preparação para o evento vem acompanhada do lançamento de um cardápio novo e do treinamento da equipe no restaurante Vino Bar, em Imbassaí. Esta já é a terceira participação do restaurante no Tempero no Forte.

“Para 2024, pensamos em trazer o camarão, porque é sempre um queridinho de todos”, diz o chef e proprietário do Vino Bar, Newton Ximenes Junior. O camarão vem grelhado e acompanhado de manga fresca, cebola roxa e coentro. O drink é um combinado de vodka, água tônica, melancia, maracujá e um toque de pimenta.

A inspiração para os pratos do restaurante nasce da paixão de Newton pelo calor baiano. Ex-designer de interiores, o chef se mudou para a Praia do Forte depois de superar um câncer e de terminar um longo relacionamento. Abandonou a carreira como designer e abriu o Vino Bar em 2014.

O restaurante se manteve fechado durante o isolamento causado pela pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2022. “Reabrimos há um ano com um novo conceito de bar e casa de eventos”, conta Newton. O espaço é imerso na Mata Atlântica e conta com palco para shows e espaço para cerimônias. “Um paraíso em Imbassaí”, descreve.

Além de Praia do Forte e Imbassaí, o Tempero no Forte ainda contempla restaurantes localizados em Lagoa Aruá, Guarajuba, Itacimirim, Santo Antônio e na BA- 099.

Para Newton, o Tempero no Forte é uma chance para os restaurantes se conectarem com novos clientes e apresentarem a culinária do Litoral Norte. “O evento é uma excelente oportunidade para promover a nossa gastronomia”, opina.

Para Adriana, do Donana, o circuito é o momento de colocar novas ideias no cardápio e atrair o público: “É sempre muito prazeroso porque nós ficamos felizes e quem come também”. Confira os demais participantes no site: temperooficial.com.br/praiadoforte.

Serviço:

7 Pizzas

Localização: Avenida Antônio Carlos Magalhães, Praça da Música, 448, Mata de São João

Horário de funcionamento: Segunda à sexta, das 17h às 23h, e fins de semana e feriados, das 17h às 00h

Contato: (71) 3676-0655

Instagram: @7pizzaspf

Restaurante Donana

Localização: Rua da Aurora, 41, Açu da Torre, Mata de São João

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, 11h30 às 22h, e domingos 11h30 às 17h.

Contato: (71) 99645-7510

Instagram: @restaurantedonana

Vino Bar

Localização: Rua da Igreja, S/N, Praia de Imbassaí, Mata de São João

Horário de funcionamento: Terças, quartas e quintas, 12h às 21h; sextas e sábados, 12h às 00h; e domingo, 12h às 18h. Fechado nas segundas e terças.

Contato: (71) 99742-0303

Instagram: @vinobar_imbassai