Saladas: leveza e sabor com combinações surpreendentes | A TARDE

Folhas murchas de alface com rodelas de tomate sem tempero acompanhando um filé de frango ou peixe. Essa visão comum da salada é a concepção que donas de restaurantes de Salvador têm tentado desmistificar na cidade.

Com a tendência das “saladerias”, as empresárias querem ganhar o paladar do soteropolitano e provar que o preparo pode ser o elemento principal do prato.

Dona de um restaurante saudável em Salvador há quatro anos, a empresária Victoria Cintra abriu, no início de 2023, uma loja que traz a salada como carro-chefe. Em meio a fast foods, como McDonald’s e Burger King, e docerias, como Viva Gula e Doces Sonhos, o Healthy Salad Bar tem chamado a atenção dos clientes do Salvador Shopping.

“Muitas pessoas fazem brincadeiras e menosprezam a salada. Mas estamos aqui para mudar essa impressão”, afirma Victoria. O formato de “bar de saladas”, ela trouxe de referências de outros países, onde notou a tendência.

No local, o cliente escolhe, passo a passo, quais ingredientes vão compor o prato, que pode ter de folhas e legumes até salmão e queijo de cabra.

Assim como Victoria, a empresária Waillyn Vieira também acreditou no crescimento do mercado de comidas saudáveis na última década para investir. Mas, se frustrou ao abrir um delivery de saladas em 2015, que foi à falência em dois anos de funcionamento. “Era um produto estranho para nossa cultura na época, existia muito aquele preconceito com a salada”, diz.

No fim de 2020, ela resolveu retomar o negócio, desta vez com um ponto físico e o nome de Saladear. Para provar que “salada não é só para quem está na academia”, a empresária oferece dez opções.

Waillyn conta que a resistência do público com o prato diminuiu em comparação à empreitada de oito anos atrás. “Desde que abrimos, vi esse mito de salada não encher barriga cair”.

Modelo familiar

As irmãs e empresárias Manuela e Marcela Longo também entraram na briga a favor da salada. E para conquistar os baianos, adaptaram a venda do prato para um modelo familiar aos soteropolitanos. Em 2019, as irmãs abriram o Da Horta, um restaurante a quilo especializado em saladas, o primeiro do tipo em Salvador.

São 40 opções de ingredientes, entre frios, quentes e proteínas para que o próprio cliente monte a salada. “Só de molho, são dez opções”, diz Manuela que, apesar de oferecer saladas prontas, conta que a maior parte do faturamento vem do bufê. Isso se dá, segundo a empresária, pela localização do restaurante.

A principal unidade da empresa fica no Caminho das Árvores, região empresarial de Salvador. “A gente já lançou a loja com foco nas regiões com muitos prédios comerciais, queríamos atender ao pessoal que vem todos os dias”, conta Marcela. As irmãs também têm um ponto de delivery no bairro da Vitória e já planejam uma unidade no shopping Hangar, na Avenida Paralela.

Para fugir do risco de lojas de monoprodutos, as saladerias têm investido em cardápios diversificados. Empresas como paleterias, cupcakerias ou brigaderias vivenciaram ápices de vendas em Salvador nos últimos anos seguidos de quedas de faturamento e fechamento de unidades. As donas dos restaurantes de saladas buscam outro caminho.

No Healthy Salad Bar, pokes, pizzas, salgados, sorvetes e açaí estão entre as opções que fazem companhia às saladas. O mesmo acontece no cardápio do Saladear, que conta com cuscuz, tapioca e sucos detox, além de produtos saudáveis industrializados. O Da Horta segue a estratégia simiar, com açaí a quilo, doces e pratos prontos e congelados.

Variedade

Com preços que variam entre R$ 24,90 e R$ 63,90, as saladas das três empresas prezam pela variedade e qualidade dos ingredientes. Waillyn também ressalta a importância da apresentação do prato para fugir do preconceito das saladas sem graça.

“Nossa ideia é agradar os olhos de quem vai comer e mostrar que a salada é uma boa refeição assim como o feijão com o arroz”.

O objetivo de elevar a salada ao patamar do clássico arroz e feijão pode parecer ousado, mas, aos poucos, as empresárias garantem que estão ganhando o paladar dos soteropolitanos.

“O melhor elogio é quando alguém fala que detestava salada e que aprendeu a amar com a gente. E olha que ouvimos isso todos os dias”, conta Marcela. A empresária comemora a mudança: “Sentimos que quebramos aquele preconceito”.

Criador de conteúdo para a internet, Bruno Dantas é um dos soteropolitanos apaixonados pelo prato. “Como salada cinco vezes na semana”. Para ele, o fundamental, é que o preparo tenha variedade de texturas e ingredientes.

Apesar de fã declarado do prato, Bruno ainda sente uma resistência dos soteropolitanos à salada. “Quando peço, as pessoas estranham", comenta.

O próximo objetivo das empresárias para reverter essa impressão negativa é o verão. “A temperatura mais quente faz com que as pessoas queiram se alimentar com produtos mais leves e refrescantes”, projeta Victoria.

SERVIÇO

Saladear SSA (@saladearssa): As saladas "maromba", com frango grelhado e ovo de codorna, e "Havaí", com camarão e palmito, são as mais pedidas. A loja funciona das 9h às 19h de segunda à sexta-feira e das 09h às 14h aos sábados. A unidade fica localizada no AlphaMall, Avenida Alphaville, 151 - Patamares

Da Horta Saladeria (@dahortasalvador): O buffet de saladas também oferece opções montadas. As mais populares são a de frango e a de salmão. A loja abre de segunda à sexta, das 11h às 16h30 no Edifício Empresarial Simonsen, localizado na Rua Frederico Simões, 85, Caminho das Árvores

Healthy Salad Bar (saladbarhealthy): Das oito opções de saladas montadas disponíveis no cardápio, as queridinhas dos clientes são a de salmão com queijo de cabra e a de frango ao pesto. A loja está localizada no Piso L3 do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores