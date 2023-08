Sonho, logo existo

Parecia real. A carinha, as dobrinhas, a expressão. Era a minha filha, eu podia jurar. Por duas vezes, nas semanas que se passaram, a vi bebê outra vez. Parecia igual, mas havia sempre uma diferença, nos traços, nas feições. Sonhos costumam ser assim. Não são exatos. Não são documentários, estão mais pra ficção, filmes de autor e às vezes realismo fantástico.

Não sei por que ela voltou a ser bebê nos meus sonhos. Estaria prevendo a nova onda? É que apenas alguns dias depois viralizaram as imagens de bebês e grávidas produzidas por inteligência artificial.Nasredessociais, entre amigas, por todo lado havia crianças não nascidas e já a carinha da mãe.Não me animei a testar o aplicativo do momento. Havia reproduzido as minhas próprias imagens em sonho… e sei até como é a menina de 10 anos que aquela bebê fofinha se tornou.

Uma imagem de IA parece mesmo muito real, até você reparar que… há um detalhe estranho ali. Já observou? Os dedos e as mãos um pouco deformados, um rosto maislargo ou até um terceiro braço – como aconteceu na imagem de uma noiva gerada por um site de notícias. É como um sonho. Parecia real, mas não era. Ainda assim, a inteligência artificial é a pauta quente do momento. Está invadindo os escritórios, as conversas na mesa do café e os fóruns de debate nos grupos digitais. É palpável, já está acontecendo e não há como fugir. Dizem e eu acredito. Estamos assistindo a uma revolução em tempo real. O caminho à frente ainda é bastante desconhecido, mas é difícil ter volta. Todos já usamos – e ainda vamos usar mais – mecanismos de IA, em algum momento. Facilita a vida prática no dia a dia. Você vai lá e aperta um botão, dá um comando, e resolve alguma coisa. Descobre o melhor trajeto e tempo de trânsito pra chegar a qualquer rua, recebe um planejamento pronto para postar nas redes sociais, faz o reconhecimento facial para acessar o celular ou a portaria do prédio.

A inteligência humana é incrível e capaz até de criar uma outra, artificial – replicável e, cada vez mais, personalizada. No caso das imagens que viralizaram, todo mundo estava acessando o mesmo aplicativo e gerando suas fotos, mas cada uma vinha de um jeito, a partir das referências únicas de cada pessoa. O uso da IA é generalizado e exclusivo, ao mesmo tempo. Mas não é um processo íntimo, longe disso.

Quando dormimos, algo mais profundo acontece: não tem quem seja capaz de entrar na nossa cabeça e sonhar por nós. O sonho é o nosso território mais íntimo e particular. Não há ninguém vendo nem sonhando exatamente o mesmo. São as nossas referências, o nosso repertório, a nossa história pessoal e aquilo quesentimoseenxergamosànossa volta que dão o tom da narrativa que criamos.

Sonhar é romper a corda da realidade concreta para tecer uma nova trama. É a nossa inteligência onírica e sensível dando as caras pra nos dizer que, para além do chão, há um mundo e um modo transcendental de ser. Do aplicativo que viralizou, já nem ouço falar esta semana. A inteligência artificial, tal qual um doce de padaria, pode seduzir, mas logo enjoar.

Já sonhar… sonhar não cansa.