Tuka Ramos - Com o coração a mil | A TARDE

Neta de um sanfoneiro, o pai tocava violão e os irmãos também eram músicos: Tuka Ramos praticamente nasceu com o código genético da arte.

Chegou a fazer balé quando era criança, mas algo ocorreu quando observou os irmãos tocando na garagem de casa: “Eu ficava ali admirando e enquanto meus irmãos estavam ensaiando eu cantava junto algumas músicas”.

Ela também recebeu o apoio e incentivo da irmã mais velha, que percebeu seu talento e pediu que ela tentasse. E isso ela fez. Trabalhava durante o dia em um mercado e a noite fazia backing vocals para outros cantores.

Mas chegou um momento que não deu mais para conciliar o trabalho formal com as muitas oportunidades para cantar e a escolha foi tomada.

Formada em música, canto coral e arte-educação, com mais de 30 anos de experiência, Tuka já trabalhou com artistas como Igor Salfy, Dino Brasil, Val Macambira, Saulo Fernandes, Márcia Freire, Jau, Magary Lord, Orquesta Afro Sinfônica, Cicinho de Assis e Carla Cristina, tendo feito diversas apresentações ao vivo, gravações em estúdio, shows e turnês.

Atualmente, tem se dedicado ao lançamento do seu primeiro trabalho solo, que será lançado ainda no primeiro semestre de 2024. O projeto consiste na gravação de nove músicas inéditas do compositor baiano Clóvis Sampaio.

As faixas incluem samba, afrojazz, pop rock, semba, axé-music, fusão de MPB com techno, e conta com participações já confirmadas de Roberto Patiño, Nino Bezerra, Eric Assmar, Ninha, Magary Lord e Morotó Slim (The Dead Billies e Retrofoguetes).

“O coração está a mil, estou muito feliz depois de prestar serviço para tantos artistas bacanas ter a chance de mostrar meu trabalho solo. Para mim, está sendo muito emocionante e super prazeroso”, diz Tuka.

Quando estiver pronto, o material será disponibilizado nas plataformas de streaming e redes sociais juntamente com um e-book contendo a “interpretação visual” de cada música, criado pelo músico e artista gráfico Morotó Slim.

Em novembro do ano passado, a artista foi convidada para participar do primeiro programa Música Preta Brasileira, quadro apresentado por Maju Coutinho e o rapper Rael, exibido no Fantástico (Globo), onde fez backing vocals para a Orquestra Afrosinfônica.

Para ela, ter participado do programa foi uma experiência incrível, principalmente por estar ao lado artistas renomados e pelo programa ter uma grande importância para a música brasileira

Assim como será no seu disco solo, os shows de Tuka também são marcados por muitos ritmos e gêneros musicais. “Quero mostrar a pluralidade de experiências pelas quais passei e o quanto sou plural musicalmente”.