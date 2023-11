Adolescente pede para assistir execução da própria mãe | A TARDE

Sete anos depois da morte do pai, envenenado e degolado pela própria esposa, o adolescente filho do casal pediu para assisir à execução da mãe, na Índia. Arjun Singh, hoje com 17 anos, tinha apenas 10 quando o crime aconteceu.

A mulher foi condenada à morte por wenforcamento pela justiça indiana. Arjun lembrou que o pai tinha 34 anos quando foi envenenado pela esposa, de 38 anos, e falou sobre o desejo de acompanhar o cumprimento da sentença.

"Gostaria de estar presente quando isso acontecer. Não me enche de medo, na verdade, me daria muita satisfação e alívio e estou ansioso por esse dia. Eu gostaria de ver com meus próprios olhos que a justiça para meu pai foi feita", desabafou.

O crime ocorreu em 2016. A mulher colocou sonífero no prato de comida do pai do seu filho. Na sequência, ele foi degolado por ela, com ajuda do amante, para fugir com ele após receber o dinheiro do seguro de vida do marido, com quem viveu por 11 anos. A quantia era de 2 milhões de libras, o que equivale a R$ 12,2 milhões.

O homem apontado como amante da mulher era um dos melhores amigos da vítima. Ele foi condenado à prisão perpetua. Assim que a vítima adormeceu, ele entrou na casa e degolou o amigo. Em seguida, a mulher pressionou um travesseiro contra a cabeça do marido. Toda a cena foi testemunhada por Arjun, que estava na casa, mas não havia feito a refeição.