Após ataque a Israel, EUA anunciam imposição de sanções contra Irã | A TARDE

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira, 16, que vai impor sanções contra o Irã nos próximos dias, em reação ao ataque a Israel no último fim de semana.

Em comunicado, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou que o presidente Joe Biden está em contato com parceiros e aliados, incluindo os membros do G7, para articular uma resposta aos ataques.

“Antecipamos que os nossos aliados e parceiros irão em breve aplicar as suas próprias sanções”, informou em comunicado publicado pela Casa Branca.

As medidas norte-americanas atingirão o programa de mísseis e drones iraniano, assim como afetar entidades que apoiam o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e o Ministério da Defesa do Irã.

“Além disso, continuamos a trabalhar através do Departamento de Defesa e do Comando Central dos EUA para fortalecer e expandir ainda mais a integração bem-sucedida da defesa aérea e antimísseis e dos sistemas de alerta precoce em todo o Médio Oriente, a fim de minar ainda mais a eficácia das capacidades de mísseis e drones do Irã”, destacou.

No último fim de semana, o Irã disparou contra Israel 350 drones, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e foguetes, que partiram do Irã, Iraque, Iêmen e instalações do Hezbollah, no Líbano.

A investida ocorreu em resposta à morte de oito pessoas em bombardeio contra instalações diplomáticas do Irã em Damasco, na Síria.