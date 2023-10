Apostador ganha mais de R$ 8 bilhões em loteria nos EUA | A TARDE

Uma aposta acumulada da Powerball de US$ 1,765 bilhão, equivalente a mais de R$ 8 bilhões, foi vencida por um jogador da Califórnia, na noite de quarta-feira, 11, encerrando um período de mais de 30 jogos sem vencedor do prêmio principal.

Os números vencedores foram: 22, 24, 40, 52, 64 e Powerball 10. De acordo com a Loteria da Califórnia, o bilhete premiado foi vendido no Midway Market & Liquor em Frazier Park.



Antes de alguém ganhar o prêmio, foram, ao menos, 35 sorteios consecutivos sem um grande vencedor, desde 19 de julho, quando um jogador na Califórnia acertou todos os seis números e ganhou US$ 1,08 bilhão.



Este é o segundo maior prêmio de loteria do mundo. Essa sequência segue o recorde de 41 sorteios estabelecido em 2021 e 2022. As vendas finais de ingressos levaram o valor para além da estimativa anunciada anteriormente de US$ 1,73 bilhão.



O único prêmio ainda maior foi a Powerball de US$ 2,04 bilhões, ganhado por um jogador na Califórnia em novembro passado.



A Powerball é jogada em 45 estados, bem como em Washington, D.C., Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA.