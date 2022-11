Assassino de John Lennon revela desejo por fama após cometer o crime

Responsável pelo assassinato de John Lennon, Mark Chapman teve declarações inéditas divulgadas. Segundo transcrição do Associated Press, o homem falou sobre as motivações do crime para as autoridades de Nova York, descrevendo que foi "uma grande resposta para tudo”.

“Eu não seria mais ninguém. Não vou culpar mais nada ou ninguém por me trazer até lá. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que era mau, sabia que era errado, mas queria tanto a fama que estava disposto a dar tudo e tirar uma vida humana”, disse Chapman.

John Lennon morreu no dia 8 de dezembro de 1980, quando tinha 40 anos. No mesmo dia, o artista deu um autógrafo para Chapman, numa cópia do álbum Double Fantasy. “Isso foi o mal em meu coração. Eu queria ser alguém e nada iria impedir isso”, disse o assassino.

Chapman foi condenado à prisão perpétua após dar quatro tiros nas costas de Lennon. O homem tenta a liberdade condicional, mas até o momento, teve todos os pedidos negados.