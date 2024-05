Ator de 'Game of Thrones' morre e é homenageado por marido na web | A TARDE

Morreu na segunda-feira, 6, aos 74 anos, o ator inglês Ian Gelder, conhecido pelo papel de Kevan Lannister na série "Game of Thrones". O ator lutava desde dezembro do ano passado contra um câncer nas vias biliares. A morte foi confirmada pelo marido dele, o também ator Ben Daniels, através de uma postagem no Instagram.



"É com muita tristeza, e o coração partido em milhares de pedaços, que faço essa publicação para anunciar o falecimento de meu querido marido e parceiro de vida, Ian Gelder”, escreveu Daniels.



"Ian foi diagnosticado com câncer nas vias biliares em dezembro e morreu ontem às 13h07. Parei todo meu trabalho para cuidar dele, mas nenhum de nós tinha ideia de que seria tão rápido. Ele foi minha base, fomos parceiros por mais de 30 anos. Mesmo quando não estávamos juntos, nos falávamos todos os dias”, acrescentou



Segundo Ben, Ian “era o humano mais gentil, generoso e amável. Um ator incrível”. “Todos que trabalhavam com ele se sentiam tocados por seu coração e sua luz. Honestamente, não sei o que faria sem ele ao meu lado”, postou.



Daniels finalizou a postagem destacando a coragem do marido no enfrentamento á doença.



"Ele lidou com essa doença terrível com tanta coragem, sem autopiedade. Sentirei muita falta dele. Esta foto foi tirada no Natal, quando eu saí com ele do hospital. Ainda que ele tivesse passado pelas três piores semanas, é possível ver a alegria e o amor transparecendo. Descanse em paz, meu doce Chianni",concluiu.

