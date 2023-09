Avião cai e piloto morre durante 'chá de revelação' no México; vídeo

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente, no sábado, 2, enquanto participava de um 'chá de revelação' no estado de Sinaloa, no México. O piloto da aeronave morreu no episódio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver o instante em que o piloto perde o controle da aeronave após realizar um voo rasante sobre uma festa, em uma fazenda na cidade de Novalato. A aeronave havia sido contratada para liberar a fumaça rosa que indica o sexo da criança.

Segundo o jornal mexicano El Universal, o avião caiu em uma plantação. O piloto chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. De acordo com o veículo local El Sol de Sinaloa, a vítima foi identificada como Luís Angel, de 32 anos.

Segundo a imprensa local, Luis Ángel, 38 anos, perdeu o controle do monomotor logo após soltar a fumaça rosa, indicando que o bebê é uma menina pic.twitter.com/1bUwoapQUi — Metrópoles (@Metropoles) September 3, 2023