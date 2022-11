Avião com 43 pessoas a bordo cai no Lago Vitória, na Tanzânia

Um avião com 43 pessoas a bordo caiu neste domingo (6) no Lago Vitória, na Tanzânia, em razão do mau tempo, pouco antes de pousar na cidade de Bukoba, no noroeste, informaram as autoridades, acrescentando que as operações de resgate estão em andamento.

"Houve um acidente de um avião da (companhia aérea) Precision Air que (...) caiu na água a cerca de 100 metros do aeroporto", declarou o comandante da polícia regional, William Mwampaghale, a jornalistas no aeroporto de Bukoba.

O comissário regional Albert Chalamila disse que 43 pessoas, incluindo 39 passageiros, os dois pilotos e dois tripulantes, estavam a bordo do voo PW494 de Dar es Salaam, a capital econômica, para Bukoba, cidade localizada à beira do lago, o maior da África e onde o Nilo tem a sua nascente.

"Já conseguimos resgatar 26 pessoas que foram levadas a um hospital", acrescentou Chalamila, destacando que "a operação de resgate ainda está em andamento".

Segundo ele, o avião em questão é um ATR 42. Este modelo é fabricado pela empresa franco-italiana ATR e montado em Toulouse, no sul da França.

Vídeos divulgados pela imprensa local mostram o avião em grande parte submerso enquanto equipes de resgate tentam socorrer os sobreviventes.

Os socorristas tentam também levantar o avião da água usando cabos e guindastes.

- "Manter a calma" -

A presidente Samia Suluhu Hassan expressou suas condolências às pessoas afetadas pelo acidente.

"Vamos manter a calma enquanto as operações de resgate continuam e orar para que Deus nos ajude", escreveu no Twitter.

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, também enviou condolências, assim como o secretário-geral do bloco regional da Comunidade da África Oriental, Peter Mathuki.

"Nossos corações e orações vão para as famílias dos passageiros (...) e nos solidarizamos com o governo e o povo da #Tanzânia", manifestou no Twitter.

"A Comunidade da África Oriental se une à Mama Samia Suluhu Hassan, às famílias e aos amigos de todos os afetados pelo acidente da Precision Air enviando suas condolências", acrescentou Mathuki.

A Precision Air, que é a maior companhia aérea privada da Tanzânia, divulgou um breve comunicado confirmando o acidente.

A empresa, que é de propriedade parcial da Kenya Airways, foi fundada em 1993 e opera voos domésticos e regionais, bem como fretamentos privados para destinos turísticos populares, como o Parque Nacional do Serengeti e o Arquipélago de Zanzibar.

Sua frota é composta por nove aeronaves, incluindo 3 ATR 42-500, 1 ATR 42-600 e 5 ATR 72-500. Não se sabe qual dos ATR 42 caiu.

O acidente ocorre cinco anos depois que 11 pessoas morreram quando um avião pertencente a uma empresa de safári caiu no norte da Tanzânia.

Em março de 2019, um voo da Ethiopian Airlines de Adis Abeba para Nairóbi caiu seis minutos após a decolagem em um campo a sudeste da capital etíope, matando todas as 157 pessoas a bordo.

Em 2007, um voo da Kenya Airways entre a cidade marfinense de Abidjan para Nairóbi, capital do Quênia, caiu em um pântano após a decolagem, matando seus 114 passageiros.

Em 2000, outro voo da Kenya Airways de Abidjan para Nairóbi caiu no Oceano Atlântico minutos após a decolagem, matando 169 pessoas enquanto outras 10 sobreviveram.