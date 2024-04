Avião faz pouso de emergência em Nova York após extrema turbulência | A TARDE

Um avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Stewart de Nova York, nesta sexta-feira, 29, após passar por uma “extrema-turbulência”, quando o piloto sentiu que a aeronave ficaria sem combustível antes da segunda tentativa de pouso no destino.

O voo de Tel Aviv, em Israel, tinha como destino Nova Jersey. De acordo com o canal News 12 Westchester, o voo da United Airlines estava se aproximando de Newark quando começou a sentir uma forte turbulência por volta das 18h30.

Ao menos 15 passageiros foram tratados no local por ferimentos sofridos durante o voo, de acordo com a equipe de socorro local (New Windsor EMS). Os passageiros a bordo reclamaram de náuseas e alguns disseram ter dores no peito devido à turbulência. Nenhum ferimento grave foi relatado.

Em comunicado ao DailyMail.com, a United Airlines confirmou que um passageiro desembarcou do avião por motivos médicos e vários outros foram atendidos pela equipe médica.