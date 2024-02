Avião militar russo cai com 65 prisioneiros ucranianos a bordo | A TARDE

Um avião de transporte militar russo Il-76, com 65 prisioneiros de guerra ucranianos a bordo, caiu nesta quarta-feira na região de Belgorod, fronteira com a Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa russo, segundo agências de notícias locais.

"Por volta de 11h em Moscou (5h00 em Brasília), um avião Il-76 caiu na região de Belgorod (…) A bordo estavam 65 prisioneiros do Exército ucraniano, transferidos para a região de Belgorod para uma troca, seis tripulantes e três acompanhantes", indicou o ministério.

Ainda segundo o Ministério de Defesa da Rússia, uma comissão das Forças Armadas partiu para o local da queda, com o objetivo de estabelecer as causas do acidente. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, se manifestou afirmando que uma equipe de investigadores já trabalha no local.

"Remarquei meus planos de negócios e parti para o distrito", afirmou.