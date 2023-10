Bieber sobre conflitos: "Não estou interessado em escolher lados" | A TARDE

O cantor Justin Bieber se pronunciou sobre o conflito que tem ocorrido entre Israel e o grupo extremista Hamas, principalmente na região conhecida como Faixa de Gaza. Diferente de outros artistas, o americano preferiu se manter neutro à guerra.

Em seu pronunciamento, Bieber se solidarizou com o sofrimento que tem acontecido entre os dois povos, judeus e palestinos, e afirmou que não existe um herói ou vilão quando se trata do conflito.

"É verdadeiramente doloroso para ambos meus amigos israelenses e palestinos [...] Estou convencido que todos nós instintivamente reconhecemos o mal quando o vemos. Colocar Israel ou a Palestina como vilões me parece errado", disse o cantor.

Por fim, Justin Bieber deixou claro que não pretende escolher um lado e, mais um vez, disse que o que mais importa nesse contexto são as pessoas que estão sofrendo com os ataques.

“Não estou interessado em escolher lados, mas sim em me solidarizar com as famílias que foram brutalmente mortas“, completou. Até o momento,

Na terça-feira, a ex-atriz pornô Mia Khalifa se pronunciou em favor dos palestinos e comemorou a ofensiva do grupo Hamas ao território israelense. A libanesa comparou a imagem dos terroristas a um quadro renascentista e chegou a entrar em confronto com a influenciadora Kylie Jenner e a atriz Jamie Lee Curtis, que manifestaram apoio a Israel.