Brasil amplia parceria com China em economia verde e inovação

O Brasil avançou nas relações estratégicas com a China durante participação no “Seminário sobre Economia Verde e Proteção Ambiental sob a Iniciativa de Desenvolvimento Global”, realizado entre os dias 13 e 26 de maio.



A missão internacional teve como foco ampliar a cooperação bilateral em sustentabilidade, inovação tecnológica e economia do mar, além de contribuir para a construção do 4º Fórum Bahia x China, previsto para novembro.



O encontro foi promovido pelo Ministério do Comércio da China, em parceria com o Consulado da República Popular da China no Rio de Janeiro.

Delegação reuniu representantes brasileiros

A missão foi coordenada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e contou com representantes da Fundação Aleixo Belov, do Instituto Via Green e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Um dos principais destaques da agenda foi o fortalecimento da pauta da Economia Azul nas relações entre os dois países. A diretora executiva da Fundação Aleixo Belov, Larissa Nabuco, conduziu diálogos voltados à integração entre o potencial náutico brasileiro e tecnologias chinesas ligadas à preservação ambiental e ao uso sustentável dos oceanos.

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Agenda incluiu visitas técnicas e encontros diplomáticos

A programação da missão incluiu visitas técnicas às cidades chinesas de Hangzhou e Anji, reconhecidas internacionalmente por iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Foto: Divulgação

Os representantes brasileiros também participaram de encontros diplomáticos ligados à Organização das Nações Unidas, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, além de reuniões no Diaoyutai State Guesthouse, espaço oficial utilizado pelo governo chinês para recepção de chefes de Estado e autoridades internacionais.

Fórum Bahia x China deve ampliar cooperação

A expectativa é que o 4º Fórum Bahia x China consolide os avanços obtidos durante a missão internacional e amplie as parcerias estratégicas em áreas como economia verde, inovação tecnológica, sustentabilidade e redução das desigualdades sociais.



A aproximação entre Bahia e China também reforça o movimento de internacionalização de projetos ligados à transição sustentável e ao desenvolvimento de novos modelos econômicos voltados à preservação ambiental e ao uso responsável dos recursos naturais.