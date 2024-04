Brasil condena invasão da Embaixada do México pelo Equador | A TARDE

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) publicou uma nota neste sábado, 6, condenando a invasão, por parte de forças policiais equatorianas, da Embaixada do México em Quito, capital do Equador. De acordo com o comunicado emitido pelo Itamaraty, a ação violou tratados internacionais.

“A ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas que, em seu artigo 22, dispõe que os locais de uma Missão diplomática são invioláveis, podendo ser acessados por agentes do Estado receptor somente com o consentimento do Chefe da Missão”, argumentou o governo brasileiro.

O grupo de policiais equatorianos invadiu a Embaixada do México, nesta sexta-feira, 5, para prender Jorge Glas, ex-vice-presidente do Equador condenado a seis anos de prisão por corrupção. O político alega estar sendo perseguido no país e obteve asilo diplomático por parte do governo mexicano.

“A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto de enérgico repúdio, qualquer que seja a justificativa para sua realização”, disse o Itamaraty. ‎”O governo brasileiro manifesta, finalmente, sua solidariedade ao governo mexicano”, complementou o MRE.