Brasileira de 30 anos morre após cair de 17º andar de prédio no Vietnã

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma brasileira de 30 anos morreu após cair do 17º andar de um prédio do Vietnã. Rosimeiry Franco era natural de Boa Vista e foi encontrada sem roupas. O caso ocorreu na manhã de domingo, 4.



Segundo informações da mídia local, Rosimeiry e o namorado teriam se mudado da Irlanda para o Vietnã e haviam alugado um apartamento no edifício onde ocorreu o incidente, localizado em Phuoc Thien Street, na cidade de Ho Chi Minh.



O namorado de Rosimeiry, que teria cidadania irlandesa, estava no imóvel no momento da queda. Ainda de acordo com a imprensa vietnamita, o homem disse à polícia que estava dormindo, quando a brasileira caiu. O caso é investigado pela polícia do distrito de Thu Duc.