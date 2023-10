Brasileira é convocada para guerra: pronta para viver ou morrer | A TARDE

A brasileira Sabrina Cherman, de 22 anos, mineira de nascimento, mas de família carioca, foi convocada pelo exército de Israel para atuar na guerra contra o Hamas. Ele se mudou para o oriente médio aos 14 anos para fazer o ensino médio. Quando concluiu, serviu o exército por três anos e acabou se tornando cidadã israelense.

Contudo, no sábado,7, a guerra entre Israel e o Hamas iniciou e por conta disso ela foi convocada e vai se apresentar na quarta-feira, 11. As forças armadas de Israel convocaram 360 mil reservistas. "Em Israel, as mulheres só vão para a frente de batalha em último caso, mas eu já fui combatente, isso é o de menos. Estou pronta para viver e morrer por Israel", disse Sabrina ao g1.



Ela deverá fazer patrulha perto das vilas da fronteira, ajudar a pegar pessoas feridas em helicópteros e outras tarefas que surgirem. Ela diz que espera que o confronto seja prolongado: "Essa vai ser a guerra mais longa pela qual Israel vai passar", contou.



A soldado vai voltar para a base onde ela serviu durante os últimos três anos: um ponto entre o Egito e a Faixa de Gaza. Esse é um dos locais por onde entram suplementos para os cerca de 2,1 milhões de moradores do território palestino.



O local é perigoso: ela relata que neste ano houve um atentado de um grupo terrorista do Egito lá, e três soldados foram assassinados.



Sabrina afirma que um dos maiores receios é sobre o que pode acontecer com seus amigos do exército. "Um amigo meu foi [se apresentar] hoje, e eu tenho medo de falar tchau como se fosse a última vez. É triste saber que pode ser a última vez", disse.



A brasileira diz que considera injusta a forma como o exército de Israel é descrito em redes sociais e em veículos de imprensa --os soldados, diz ela, têm protocolos para tratar os inimigos, e quando uma pessoa que representa uma ameaça é capturada, a primeira coisa que fazem é dar água, comida e atendimento médico.



"O exército de Israel é um dos mais fortes do mundo, e não se esperava um ataque da dimensão desse que aconteceu. Foi em um dia de shabbat, que é um dia em que todos estão com a família, as pessoas querem curtir", afirmou.