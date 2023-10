Brasileira que mora em Gaza desabafa sorbe guerra: ‘Não quero morrer' | A TARDE

A jovem brasileira de 18 anos, Shahed Al-Banna, que mora em Gaza e precisou se abrigar em uma escola com a família após um bombardeio na última quarta-feira, 11, desabafou sobre o momento de tensão no país devido ao conflito com Israel.

Em entrevista à GloboNews nesta sexta-feira, 13, ela revelou que o grupo de pessoas que está no local foi orientado a sair com urgência, mas que eles não têm para onde ir. A brasielira fez um desabafo forte ao dizer que "não quer morrer".



“A situação está desesperadora, está difícil. As crianças estão chorando. Eu estou em uma escola. E a irmã da igreja disse que a escola não é mais um lugar seguro. Não podemos mais ficar aqui, os israelenses vão atacar todos os lugares”, narrou Shahed, ao dizer que “todos estão desesperados” e não sabem o que fazer para deixar o local.



“Eles mandaram o povo de Gaza sair. Todos os brasileiros aqui estão desesperados, não sabemos para onde ir. Temos que ir para o sul, mas não sabemos quem vai nos receber. Não temos o que fazer, não sei”, afirmou.

Shahed, completamente emocionada, afirmou ter "medo de morrer” e disse que está junto a familiares e a outros brasileiros. Devido ao aviso do governo de Israel, todos teriam que deixar alimentos para trás.

“Eles estão esperando autorização há quatro dias. Estou há seis dias sem dormir. Estou tonta, já não sei mais o que pensar, já não sei o que fazer”, disse a jovem.

Confira o relato:





Reprodução