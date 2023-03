Brasileiro é preso na Indonésia com 2,3 litros de cocaína

Autoridades da Indonésia anunciaram na terça-feira, 28, que um brasileiro está preso no país após tentar entrar com 2,3 litros de cocaína líquida. O homem, que teve apenas as iniciais G.P.S divulgadas, foi acusado de tráfico de drogas e deve receber pena de morte ou prisão perpétua.

Segundo as informações, o brasileiro levava na mochila uma mala e uma prancha de surfe. A droga estava localizada em seis frascos de produtos de higiene.

“Por suas ações, o perpetrador foi acusado de acordo com a Lei nº 35, de 2009, sobre entorpecentes, com pena máxima de morte ou prisão perpétua“, afirmou o chefe do Escritório Central de Alfândegas e Impostos Especiais de Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo.

Durante a inspeção da bagagem, o brasileiro manifestou um comportamento “resistente e agressivo”. Os fiscais da alfândega desconfiaram e mandaram ele para uma sala de exames, onde testou positivo para cocaína.

O brasileiro desembarcou no Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta no dia 1º de janeiro. Segundo as autoridades, ele não tinha trabalho fixo no Brasil e disse que estava passando férias em Bali. O voo de G.P.S partiu do Rio de Janeiro e fez escala em Doha, no Catar.

Depois que foi preso, o brasileiro confessou o contrabando da cocaína. Ele estava trabalhando com uma rede de traficantes, que atua na América Latina e no Oriente Médio. Entrando na Indonésia, ele deveria entrar em contato com outro membro do grupo.