Chega a 26 número de mortos em inundações nos EUA

Subiu para 26 o número de mortos nas inundações que atingiram o Kentucky, nos Estados Unidos, de acordo com informações divulgadas pelo governador do estado, Andy Beshear, neste domingo, 31.

Beshear disse que "há quatro crianças entre os mortos por causa das enchentes", provocadas por chuvas torrenciais severas que destruíram casas, inundaram estradas e fizeram rios transbordarem.

As chuvas no estado têm relação com as temperaturas extremas provocadas pelas intensas mudanças climáticas, que tem causado centenas de mortes.

Na semana passada, os Estados Unidos e a Europa enfrentaram fortes ondas de calor com temperaturas recorde em várias cidades, como Londres, no Reino Unido.

Pela primeira vez na capital britânica, os termômetros superaram os 40ºC, temperatura que o diretor do instituto de meteorologia do país disse que seria impossível na região em tempos normais.

Diversos voluntários ajudam moradores de áreas onde a água já baixou, neste domingo (31/7). Segundo o governo local, centenas de pessoas tiveram que ser desalojadas de suas casas.

Beshear disse que equipes da Guarda Nacional do Kentucky, Tennessee e Virgínia Ocidental realizaram mais de 650 resgates aéreos desde o início da tempestade, enquanto a polícia e equipes de outras agências estaduais fizeram cerca de 750 resgates aquáticos.

Ainda de acordo com Beshear, a busca foi "extremamente estressante e difícil" para as equipes de resgate. Algumas áreas do estado registraram mais de 200 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

O nível da água na bifurcação norte do rio Kentucky, na cidade de Whitesburg, bateu recorde em poucas horas, chegando a 7 metros.