China denuncia Estados Unidos por derrubar 'balão espião'

A China denunciou os Estados Unidos por derrubar um "balão de observação" chinês que sobrevoava o espaço aéreo americano havia vários dias. Pequim disse que "se reserva o direito" de responder ao que considerou uma "reação excessiva evidente". O Ministério Chinês da Defesa divulgou a informação neste domingo, 5, do ataque que aconteceu no sábado, 5. As informações são do Uol.

Os americanos acreditavam que o mecanismo se tratava de um balão espião. O pentágono classificou a ação como uma "violação inaceitável" da soberania americana. Do outro lado, os chineses garantem que o balão era para uso civil de uma estação de observação meteorológica. Além disso, a entrada no espaço aéreo americano foi por engano e provocado pelas correntes de ar.

Balão abatido

O tal balão espião foi derrubado no sábado, na costa da Carolina do Sul. Um caça americano F-22 executou a ação. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que "a ação deliberada e legal" da operação "mostra que o presidente Joe Biden e sua equipe de segurança nacional sempre colocarão a segurança do povo americano em primeiro lugar".

Segundo ele, o dispositivo era "usado pela China em uma tentativa de vigiar locais estratégicos" dos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, parabenizou a ação dos pilotos. A operação aconteceu depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Admini.

Relação abalada

O episódio do 'balão espião' esfriou a relação entre americanos e chineses. Devido às circunstâncias, a visita que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, faria à China foi adiada e não sem previsão para que isso aconteça. Seria a primeira viagem de um chefe diplomata dos EUA à China.

