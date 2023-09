Chuvas torrenciais na Espanha deixam dois mortos e três desaparecidos

Afetada há meses por uma seca histórica, a Espanha foi atingida no fim de semana por chuvas torrenciais que deixaram dois mortos e três desaparecidos, enquanto um menino de dez anos conseguiu sobreviver agarrado a uma árvore.

As tempestades atingiram especialmente as regiões de Madri e de Castilla-La Mancha (centro), onde as chuvas caíram durante a madrugada de domingo para segunda-feira.

O presidente regional de Castilla-La Mancha, região ao sul de Madri, Emiliano García-Page, anunciou na rede social X (antigo Twitter) "a morte de duas pessoas na província de Toledo, em Casarrubios del Monte e Bargas", sem dar mais detalhes.

Também na província de Toledo, as autoridades procuravam uma mulher que desapareceu depois de um rio transbordar perto da cidade de Valmojado, disse um porta-voz da Guarda Civil.

Um helicóptero foi enviado para socorrer algumas pessoas que se refugiaram nos telhados de suas casas.

Na região de Madri, os serviços de emergência tentavam encontrar com vida outras duas pessoas desaparecidas. Uma delas é um senhor de 83 anos arrastado por uma corrente, e a outra, um homem, cujo veículo ficou preso por um rio que transbordou na cidade de Aldea del Fresno.

O filho de dez anos da segunda vítima, que também estava no veículo, foi resgatado pelos bombeiros após subir em uma árvore, informou o governo da região de Madri. A mãe e a irmã, que também estavam com eles, foram resgatadas antes.

"A pobre (criança) passou a noite inteira agarrada em uma árvore", contou a presidente regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso, a jornalistas, em visita às zonas afetadas.

Em Aldea del Fresno, uma das localidades mais afetadas, várias pontes ruíram e torrentes de lama provocadas pelo transbordamento do rio arrastaram vários carros, segundo um fotógrafo da AFP.

Apelo à precaução

O presidente do governo, Pedro Sánchez, apelou aos cidadãos que "continuem agindo com cautela" durante um discurso em um evento público em Madri.

As chuvas torrenciais provocaram a suspensão do tráfego ferroviário em várias regiões, especialmente entre Madri e a Andaluzia (sul) e na costa mediterrânea.

Na cidade de Madri, o mau tempo provocou o fechamento temporário de várias linhas de metrô e de trem.

Embora as chuvas tenham diminuído um pouco nesta segunda-feira, a Agência Meteorológica Estatal manteve sete regiões em alerta amarelo, incluindo Madri, Castilla-La Mancha, Catalunha, Ilhas Baleares e País Basco.

As autoridades de Madri pediram à população que trabalhe de forma remota e fique em casa o máximo possível, para evitar deslocamentos na capital.

País europeu na linha da frente do aquecimento global, com 75% do território ameaçado pela desertificação, a Espanha é afetada com frequência por chuvas torrenciais no final do verão e no outono, que provocam transbordamentos repentinos dos rios.

O fenômeno que provoca chuvas e tempestades, denominado DANA (Depressão Isolada em Níveis Altos) pelos meteorologistas, deixou consequências trágicas no passado, como em 2018, quando 13 pessoas morreram na ilha de Maiorca, nas Ilhas Baleares.