Com favoritismo de Erdogan, 2º turno na Turquia acontece neste domingo

No poder há vinte anos na Turquia, onze anos como primeiro-ministro e nove anos como presidente, cargo que exerce até o momento, Recep Tayyip Erdogan é o favorito para se reeleger mais uma vez, no pleito que acontece neste domingo, 28.



Com 49,52% dos votos no primeiro turno e com o apoio do terceiro colocado, Sinan Ogan, que recebeu 5,17%, o atual presidente turco precisa chegar a pelo menos 50% dos votos mais um voto para seguir no cargo.

Seu adversário, Kemal Kilicdaroglu, compõe uma aliança de seis partidos e representa setores da centro-esquerda do país. Com informações das agências internacionais.