Comediante Tony Knight morre após acidente com galho

Tony Knight estava em festival com clima ameno na França - Foto: Reprodução/Instagram

O comediante inglês Tony Knight morreu aos 54 anos, no dia 7 de junho, durante o festival Rock&Cars, realizado em Lavaur, na França. Ele foi morto após um acidente com um grande galho, segundo a cunhada do artista.

De acordo com Joanne Allen, irmã de Hayley Wright, esposa de Knight, ele estava indo para Bouliac, no sul da França, onde amigos e familiares aguardavam o seu “retorno anual” no momento do acidente. “Tony esteve na França poucos dias antes de perder a vida participando de um festival com seu amigo Pascall, e nunca chegou em casa”, declarou.

“Ele tinha apenas 54 anos e estava no melhor momento da vida. Ele estava em forma, saudável, feliz e tinha tudo para dar certo. Ele era carismático, engraçado, apaixonado e muito amado por Hayley [sua parceira], sua família e seus amigos em todo o mundo”, elogiou a cunhada do comediante.

Joanne criou uma vaquinha online com o objetivo que Hayley pudesse se recuperar financeiramente após a tragédia. “Ela está lidando com as dificuldades por Tony ser um inglês, com residência australiana e estar vivendo na França. Ela também tem que organizar um funeral, cobrir despesas hospitalares, encontrar detetives da polícia, médicos e o prefeito, visitar o local do acidente e separar a propriedade de Tony, tudo isso enquanto vive muita tristeza e descrença em um país estrangeiro”, disse.