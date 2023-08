Condenada por tráfico de drogas, cantora brasileira é presa nos EUA

A cantora brasileira, Reisla Regina Silva da Vitória, de 35 anos, foi presa por agentes do grupo de Operações de Execução e Remoção (ERO, sigla em inglês) na cidade de Medford, em Massachusetts, no dia 26 de julho. Ela chegou a ter o nome inserido na lista de procurados da Interpol.

Reisla foi condenada a cinco anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas, pela 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis, no interior de São Paulo, em fevereiro de 2022. A prisão aconteceu após agentes da ERO terem sido notificados de que ela era uma "fugitiva estrangeira".

A cantora vivia nos EUA desde março de 2020, quando entrou legalmente no país com visto de turista, enquanto aguardava recurso em segunda instância da Justiça do Brasil. Ela foi autorizada a permanecer até setembro daquele ano.

Mesmo depois de expirar o prazo do visto como visitante, Reisla permaneceu nos EUA e mantinha uma rotina de apresentações musicais no país.

Após a prisão, os policiais americanos transportaram a brasileira para o escritório do ERO em Burlington, no estado de Vermont, onde ela foi registrada, processada, emitida e intimada com documentos de cobrança. Ela permanecerá sob custódia enquanto aguarda extradição.

Ao g1, o advogado de Reisla, Isaac de Moura Florêncio, disse que sua cliente tem uma audiência marcada para o dia 10 de agosto nos Estados Unidos e a expectativa é de que, na ocasião, seja agendada a data da extradição. Ele disse ainda que, ao chegar ao Brasil, ela deve ficar sob custódia da Polícia Federal até que a 3ª Vara Criminal de Assis defina onde ela deve cumprir a pena em regime semiaberto.

Reisla foi presa em flagrante por tráfico de drogas enquanto transportava pouco mais de três quilos de cocaína em um ônibus que saiu de Corumbá (MS) com destino a São Paulo, capital. O caso foi registrado no dia 23 de outubro de 2019, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Assis (SP).