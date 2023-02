Coreia do Norte diz que testou 4 mísseis com capacidade nuclear

A Coreia do Norte disse nesta sexta-feira, 24, ter testado 4 mísseis de cruzeiro “Hwasal-2” em direção ao Mar do Leste da Coreia. Os testes foram realizados na área da cidade de Kim Chaek, província de Hamgyong do Norte.

O objetivo do exercício militar, de acordo com a agência estatal de notícias do país, Rodong Sinmun, foi demonstrar a “postura de guerra da força de combate nuclear” da República Popular Democrática da Coreia; além de “reafirmar a confiabilidade do sistema de armas”.

Um míssil de cruzeiro é um projétil guiado e capaz de transportar cargas explosivas. A Coreia do Sul não se manifestou sobre a afirmação do país vizinho. O anúncio vem depois de os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão realizarem exercícios de defesa antimísseis esta semana na península coreana.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte pediu aos EUA que parem de enviar armamento para a região. Solicitou também que sejam interrompidos os exercícios militares conjuntos.