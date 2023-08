Coreia do Norte faz alerta sobre 'guerra termonuclear'

A cúpula entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que resultou na assinatura de um documento estabelecendo que qualquer ameaça à segurança de uma das nações será considerada como uma ameaça a todas, não repercutiu bem na Coreia do Norte. A agência de imprensa oficial norte-coreana KCNA alertou, nesta terça-feira ue as manobras militares envolvendo as outras três nações podem desencadear uma "guerra termonuclear".

O relatório da KCNA condena "o caráter agressivo" do exercício Escudo de Liberdade Ulchi, manobras militares em grande escala de Seul e Washington que começam nesta terça-feira.

Além da reunião, s três países vão criar um “canal de comunicação de emergência entre os chefes de Estado e de Governo e outras personalidades das suas administrações”. É uma espécie de "telefone vermelho" com três aparelhos, voltado para uma região que vive sob a ameaça do programa nuclear norte-coreano e que teme uma invasão chinesa a Taiwan.

Declaração vem após cúpula entre EUA, Coreia do Sul e Japão | Foto: KCNA