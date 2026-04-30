Da China a Salvador: as estações de metrô mais profundas do mundo

Estação Campo da Pólvora, em Salvador, é a mais profunda em atividade no Nordeste - Foto: Ulisses Dumas / AG. Bapress

Imagina caminhar por 8 minutos dentro de uma estação de metrô até ter a possibilidade de entrar em um trem. É o que acontece na estação de metrô Hongyancun, localizada na cidade de Chongqing, na China. A estrutura tem profundidade de 116 metros abaixo da superfície, sendo a maior de todo o mundo.



Chongqing é uma das maiores e mais singulares metrópoles da China, localizada no sudoeste do país, com uma população urbana superior a 23 milhões de habitantes. A cidade se destacar por sua arquitetura futurista, construída em camadas nas montanhas. Assim, a estação de metrô Hongyancun se destaca.



A estação de metrô Hongyancun foi inaugurada em 2022 e faz parte da Linha 9 do sistema metroviário local. Com116 metros abaixo da superfície, ela se tornou a mais profunda do mundo ao superar o recorde da estação Arsenalna, na Ucrânia.

8 minutos de caminhada

A profundidade chama a atenção e impõe paciência aos passageiros, que podem precisar até mesmo de 8 minutos para pegar o trem a depender do trajeito escolhido. A estação de metrô conta com esteiras e escadas rolantes, além deelevadores.



A grandiosa estação foi projetada com foco na segurança e eficiência, contando com sistemas avançados de ventilação, estrutura resistente a abalos sísmicos e múltiplas entradas para facilitar o fluxo de passageiros.



Mas a construção da estação de metrô Hongyancun não teve como objetivo criar um recorde de profundidade, e sim de uma necessidade. A cidade de Chongqing tem relevado acidentado, com montanhas e rios que dificultam a expansão urbana tradicional. Assim, a solução foi avançar ao máximo até o subsolo.

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Estação de metrô Hongyancun, localizada na cidade de Chongqing, na China | Foto: Reprodução/ CNS

E no Brasil?

Entre as estações em funcionamento no Brasil, a estação Santa Albina, da Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, é a mais profunda, com profundidade de 52 metros.

Mas esse cenário irá mudar em breve, com cinco estações que tiveram obras iniciadas e serão concluídas entre 2026 e 2029.

São Paulo vai liderar o índice com quatro estações acima dos 60 metros de profundidade. A lista tem:

Estação Itaberaba/Hosp. Vila Penteado - 65,71 metros de profundidade Higenópolis/Mackenzie - 64,86 metros de profundidade Bela Vista - 60,86 metros de profundidade PUC/Cardoso de Almeida - 60,51 metros de profundidade

Estação Itaberaba em São Paulo será a mais profunda do Brasil. Obras estão na reta final | Foto: Reprodução

Bahia se destaca

A quinta estação mais profunda do Brasil teve suas obras iniciadas em Salvador. Será a estação Campo Grande, que ligará à região do Centro da capital baiana. A profundidade será de 55 metros.

O tramo IV do metrô terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador. O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.

Projeto da Estação Campo Grande | Foto: Reprodução

O novo empreendimento tem um custo estimado de R$ 1,518 bilhão, com verbas liberadas pelo novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).



Também em Salvador, a Estação Campo da Pólvora possui 35 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 12 andares, sendo atualmente a mais profunda em funcionamento em todo o Nordeste.