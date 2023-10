Em meio a bombardeios em Israel, Bruno Mars cancela shows | A TARDE

Em Tel Aviv, em Israel, que enfrenta uma série de bombardeios, o cantor Bruno Mars anunciou na Live Nation, o cancelamento de uma apresentação que o cantor faria neste sábado, 7, à noite.

Na manhã deste sábado, Israel foi alvo de bombardeios e invasões terrestres, que estão sendo consideradas, pelas autoridades do país, um dos maiores dos últimos anos. Grupo Hamas reivindicou a autoria dos ataques. Segundo comandante do movimento islâmico Hamas, os ataques se tratam do início de uma operação. “Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação”, afirmou Mohammad Deif.

Mais cedo, a produtora do evento havia informado que o cantor e sua equipe estão sendo acompanhados e que estavam aguardando as instruções das autoridades.

Na última quarta-feira, 4, Bruno Mars fez um show para mais de 60 mil pessoas, e comemorou a ida pela primeira vez a Israel. O cantor chegou a homenagear o feriado judaico Sucot e cantou uma música em hebraico. Essa seria sua segunda apresentação no país.