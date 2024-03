Em meio à rumores, Kate Middleton é flagrada passeando com William | A TARDE

Em meio a uma série de rumores, a princesa Kate Middleton foi flagrada em um vídeo do jornal britânico The Sun enquanto fazia compras durante um passeio com o príncipe William a cerca de um quilômetro de sua casa em Adelaide Cottage, em Windsor.

As imagens surgiram logo após o tabloide ter revelado que Kate passou parte do final de semana fazendo compras na cidade e acompanhando seus filhos em atividades esportivas pela manhã.

O flagrante acontece em meio a teorias de conspiração descontroladas que têm se espalhado nas redes sociais.

Confira o vídeo.