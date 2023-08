Enfermeira é condenada à prisão perpétua por assassinar sete bebês

A enfermeira Lucy Letby, de 37 anos, foi condenada, nesta segunda-feira, 21, à prisão perpétua pela morte de sete recém-nascidos. Ela também foi acusada de outras tentativas de homicídio. Entre 2015 e 2016, a mulher atacou 13 bebês no Countess of Chester Hospital, principal unidade de saúde da cidade de Chester, na Inglaterra.

A acusação identificou que ela usava técnicas para matar as crianças, dentre elas injetar ar na corrente sanguínea e no estômago das crianças, envenená-las com insulina ou dar doses muito grandes de leite, segundo a CNN dos EUA.

Em um bloco de anotações encontrado durante buscas da polícia em sua casa, Lucy escreveu: "Eu sou má. Eu não mereço viver. Eu as matei intencionalmente porque não sou boa o bastante para cuidar delas".