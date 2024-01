Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem bênção do Papa Francisco | A TARDE

A atriz Fernanda Montenegro e a filha Fernanda Torres publicaram, nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais um vídeo em que se encontram com o Papa Francisco no Vaticano e o momento que receberam a bênção do pontífice.

No vídeo, Fernanda Torres apresenta a mãe ao pontífice que estende a mão à atriz. "Glória a Deus nas alturas e ao senhor, entre nós", disse Fernanda Montenegro ao Papa, que respondeu "que Deus nos abençoe".

Na legenda da postagem, Fernanda Montenegro escreveu: "Amém". Veja momento do encontro:

As artistas participaram da Audiência Geral, evento que ocorre toda quarta-feira no Vaticano, onde o Papa fala aos fiéis.



Nos comentários da publicação, muitas pessoas celebraram o momento. “Que lindo”, disse Regina Casé. “A honra que o Papa teve! Imagina pregar na mão da Fernanda”, brincou outro. “Que preciosidade esse encontro”, escreveu uma terceira.