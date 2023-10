Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas, afirma embaixada | A TARDE

Um jovem de 22 anos filho do brasileiro Jayro Varella Filho morreu durante os ataques do Hamas no sual d Israel.

A morte de Gavriel Yishay Barel foi confirmada pela embaixada brasileira em Israel. A família informou que o jovem será enterrado em Tsefat, ao Norte de Israel, na região da Galiléia. A cidade foi escolhida por ser onde parte da família e amigos moram.

Segundo um familiar, Gavriel era um dos presentes na festa rave, Universo Paralello, que aconteceu no último dia 7. A festa sofreu ataque do Hamas. Logo depois do ataque, o jovem desapareceu.

A família encontrou o carro que ele usou para ir à festa a duas horas do local onde foi realizado o evento.

"O menino é fanático pelo Brasil, adorava a nossa música e futebol, e decidiu ir para festa pela relação que ela tinha com o nosso país", disse um familiar.

Gavriel era filho de pai brasileiro e mãe israelense. Ele nasceu em 2001, em Israel, no mesmo dia que um primo no Brasil.