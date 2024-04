Fósseis de cobra gigante da era Cenozoica são encontrados na Índia | A TARDE

Vértebras fósseis de uma das maiores cobras que já existiram foram encontradas em uma mina de lignito na área de Panandhro, no distrito de Kutch, em Gujarat, oeste da Índia. O animal, cujo comprimento atingia até 15 metros, percorria os pântanos do país cerca de 47 milhões de anos atrás.

O estudo foi publicado nesta quinta-feira, 18, na revista Scientific Reports. Cientistas disseram ter recuperado 27 vértebras ao todo, incluindo algumas ainda na mesma posição em que estariam quando o réptil estava vivo. Eles batizaram a espécie de Vasuki indicus.

"Considerando seu grande tamanho, Vasuki era um predador de emboscada de movimento lento que subjugava sua presa por constrição, como anacondas e pítons. Essa cobra vivia em um pântano perto da costa em uma época em que as temperaturas globais eram mais altas do que hoje", afirmou Debajit Datta, pesquisador pós-doutorado em paleontologia no Instituto Indiano de Tecnologia Roorkee (IITR) e autor principal da pesquisa.

Devido à natureza incompleta dos restos da cobra, os pesquisadores estimaram uma faixa de comprimento de 11 a 15 metros e uma tonelada de peso.

A maior vértebra de Vasuki tinha cerca de 11,1 cm de largura. A espécie parece ter tido um corpo largo e cilíndrico, talvez com cerca de 44 cm de largura. O crânio não foi encontrado.

"Vasuki era um animal majestoso", disse Datta. "Pode muito bem ter sido um gigante gentil, descansando a cabeça e enrolando seu corpo na maior parte do dia ou movendo-se lentamente pelo pântano. De certa forma, me lembra (a serpente gigante fictícia) Kaa do 'Livro da Selva'."

Vasuki, em homenagem ao rei da serpente associado à divindade hindu Shiva, rivaliza em tamanho com outra cobra pré-histórica enorme chamada Titanoboa, cujos fósseis foram descobertos em uma mina de carvão no norte da Colômbia, em 2009. Titanoboa, estimada em 13 metros de comprimento e 1,1 tonelada, viveu de 58 a 60 milhões de anos atrás.

"O comprimento estimado do corpo de Vasuki é comparável ao de Titanoboa, embora as vértebras desta sejam ligeiramente maiores do que as de Vasuki. No entanto, neste ponto, não podemos dizer se Vasuki era mais massiva ou esbelta em comparação com Titanoboa", disse o paleontólogo e coautor do estudo Sunil Bajpai, professor no IITR.

Essas gigantes viveram durante a era Cenozoica, após o fim da Era dos Dinossauros, há 66 milhões de anos.

Os pesquisadores não têm certeza do que Vasuki comia, mas considerando seu tamanho a dieta poderia ter crocodilos.utros fósseis localizados na mesma área são de crocodilos e tartarugas, bem como peixes e duas baleias primitivas, Kutchicetus e Andrewsiphius.

Vasuki era um membro da família de cobras Madtsoiidae, que apareceu em torno de 90 milhões de anos atrás, mas foi extinta cerca de 12 mil anos atrás. Essas cobras se espalharam da Índia por meio do sul da Eurásia e até o norte da África depois que o subcontinente indiano colidiu com a Eurásia cerca de 50 milhões de anos atrás, disse Bajpai.

Essa foi uma família de cobras dominante durante as últimas fases da Era dos Dinossauros e no início do Cenozoico antes de sua diversidade diminuir, acrescentou Bajpai.

"As cobras são criaturas incríveis que frequentemente nos deixam atônitos por seu tamanho, agilidade e letalidade", disse Datta. "As pessoas têm medo delas, já que algumas são venenosas e têm uma picada fatal. Mas elas talvez ataquem as pessoas por medo. Eu acredito que as cobras, como a maioria dos animais, são criaturas pacíficas e um componente importante de nosso ecossistema."