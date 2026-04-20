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França convoca Elon Musk para depor sobre crimes e deepfakes no X

Além do bilionário, a ex-presidente da plataforma, Linda Yaccarino, também recebeu uma convocação

Isabela Cardoso
Por

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Musk é convocado a depor por abuso infantil e deepfakes no X
Musk é convocado a depor por abuso infantil e deepfakes no X -

O bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X, foi convocado por promotores de Paris nesta segunda-feira, 20, para prestar depoimento em uma investigação sobre má conduta na plataforma.

O inquérito, aberto em janeiro de 2025, apura a responsabilidade da rede na disseminação de materiais de abuso sexual infantil e a proliferação de deepfakes geradas por inteligência artificial.

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Além de Musk, a ex-presidente da plataforma, Linda Yaccarino, também recebeu uma convocação para o que as autoridades francesas classificam como "entrevistas voluntárias".

A investigação busca entender as falhas de moderação que permitiram a circulação de conteúdos criminosos e manipulados. Outros funcionários da empresa devem ser ouvidos como testemunhas ao longo desta semana para detalhar os protocolos de segurança do X.

Até o momento, não houve confirmação oficial se Musk e Yaccarino viajarão à França para atender ao chamado ou se buscarão prestar depoimento de forma remota.

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Tags:

abuso infantil deep fake elon musk

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