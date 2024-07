Franceses fazem protesto contra gastos para despoluir o Rio Sena

Rio Sena é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: JULIEN DE ROSA | AFP

Os franceses vão fazer um protesto, neste domingo, 23, às 12h no horário de Paris (7h no horário de Brasília), contra os gastos de 1,4 bilhão de euros (R$ 8,1 bilhões) do governo francês para despoluir o rio Sena. Eles pretendem fazer o que chamam de "cocozaço".

A data para a realização do protesto coincide com um mergulho que a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que faria no Rio Sena para comprovar a qualidade da água. Segundo o relatório semanal publicado pela prefeitura de Paris e pela prefeitura regional, as más condições meteorológicas dos últimos dias na França explicam o aumento das concentrações de coliformes fecais no rio.

"A qualidade da água continua piorando em consequência das condições hidrológicas e meteorológicas desfavoráveis: chuva, vazão intensa, poucas horas de sol, temperaturas abaixo do normal", explicaram as autoridades locais.

O Sena é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos de Paris, que esperam deixar como legado a possibilidade de nadar em suas águas. Mas à medida que o evento se aproxima, aumenta a incerteza sobre a possibilidade de organizar os eventos-teste no rio.

As previsões meteorológicas para as próximas duas semanas, no início do verão no hemisfério Norte, também não convidam ao otimismo, com tempo chuvoso até 5 de julho, segundo a agência pública Météo France.

Apesar da incerteza, o plano B dos organizadores não envolve, ao menos até o momento, a mudança do local das provas de triatlo e maratona aquática em caso de fortes chuvas, e sim adiá-las por alguns dias.