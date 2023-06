Fumaça tóxica se dispersa da região do nordeste dos EUA

Por conta dos incêndios florestais que ocorreram no Canadá nos últimos dias, moradores da região nordeste dos Estados Unidos estavam com dificuldades de respiração. Nesta sexta-feira, 9, a fumaça se dissipou e a qualidade do ar melhorou de maneira considerável.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos classificou a qualidade do ar em Nova York e Washington como moderada. Apesar da boa notícia, estudantes não fizeram o recreio ao ar livre.

De acordo com Ryan Stauffer, cientista da NASA especializado em poluição do ar, em entrevista a AFP, a melhora significativa na qualidade do ar se deu após os ventos soprarem sobre a província canadense de Québec, onde ocorreram os incêndios..

Os prefeitos de Nova York, Montreal, Toronto, Washington e Filadélfia publicaram uma declaração conjunta, informando que "este episódio alarmante serve como um claro lembrete dos impactos prejudiciais que a crise climática está causando nas cidades de todo o mundo".

"Sem reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis para reduzir, pelo menos pela metade, nossas emissões até 2030, provavelmente nos condenaremos a um futuro cheio de semanas como esta".