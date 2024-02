Greve na Argentina provoca cancelamento de voos brasileiros | A TARDE

Uma greve geral na Argentina provocou o cancelamento de 22 voos de ida e volta do país para o Brasil para o dia 24 de janeiro. Os protestos começaram por causa da reforma trabalhista e econômica do atual presidente Javier Milei.

“A ação se deve à greve geral anunciada para o país nesta data, que afetará toda a operação aeroportuária nas cidades em que a Companhia opera (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário), impossibilitando a realização dos voos”, informou a Gol.

De acordo com a companhia aérea, os clientes poderão remarcar os voos para outras datas, sem custos, podendo também solicitar reembolso integral. Eles estão sendo comunicados via e-mail e SMS.

A greve geral do próximo dia 24 foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT). Desde que assumiu o governo, em dezembro do ano passado, Milei tomou uma série de medidas impopulares com o objetivo de recuperar a economia do país.