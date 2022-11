Guerra na Ucrânia matou mais de 400 crianças até o momento

A invasão da Rússia provocou, até o momento, a morte de 437 crianças ucranianas, segundo divulgou a Procuradoria-Geral da Ucrânia, neste sábado, 19. Outras 837 ficaram feridas.



A região de Donestk é a que teve o maior número de crianças atingidas pela guerra, com 423 mortes ou feridas, de acordo com a contagem oficial. A Procuradoria disse que o número pode aumentar com a chegada de informações de zonas de combate, de áreas liberadas e de locais ocupados pelas tropas russas.

A ONU informou que pelo menos 16.295 civis foram mortos desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro, que Kiev e líderes ocidentais denunciaram como um ato de agressão não provocada. Moscou nega ter civis como alvo.