Herdeira da Disney é presa em protesto contra uso de jatinhos

Sobrinha-neta de Walt Disney, Abigail Disney foi presa durante um protesto no aeroporto dos Hamptons contra o uso de jatinhos privados. A herdeira se uniu a outros ativistas climáticos e fechou o acesso do terminal de East Hampton, em Wainscott, próximo ao grupo de vilas de luxo do Estado de Nova York.

De acordo com a Fox News, Abigail estava acompanhada de ativistas dos movimentos New York Communities for Change, Planet Over Profit e Sunrise Movement NYC. Os manifestantes protestaram contra o que chamaram de "férias exclusivas de investidores em combustíveis fósseis e poluidores que promovem a crise do clima".

"Como uma pessoa que teve o privilégio de usar jatos particulares, sei que é difícil abrir mão de um luxo especial. Mas também sei que já passou o tempo de emitir gases de efeito estufa como este apenas para nosso conforto pessoal", afirmou Abigail em comunicado divulgado pela Disney na sexta.

No comunicado, a herdeira citou níveis históricos atingidos pela temperatura da Terra nos últimos tempos, além da seca e das ondas de calor que causaram mortes e inundações pelo país e na Europa.

"Os 1% mais ricos usam tanto gás de efeito estufa quanto todos os 50% mais pobres. É hora de uma mudança real e este é o lugar mais óbvio para começar", completou.