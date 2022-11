Homem abre fogo em boate gay nos EUA e deixa cinco mortos

Um homem abriu fogo em uma boate gay no Colorado, Estados Unidos, na madrugada deste domingo, 20. Segundo a polícia local, cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Um dos feridos, segundo a polícia, é o próprio atirador, que está hospitalizado.

O caso aconteceu no Club Q, uma casa noturna famosa na cidade de Colorado Springs, ao sul de Denver. Em uma nota em que lamenta o caso, os proprietários da boate afirmaram que o atirador foi detido por frequentadores da casa.

“Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos”, destacou.



Após o ataque, frequentadores da boate partiram para cima do atirador e conseguiram detê-lo.

"Agradecemos a reação veloz de clientes heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque”, informou a boate.