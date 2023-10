Homem de 32 anos toma dose dobrada de Viagra e fica cego de um olho | A TARDE

Médicos iranianos descreveram o caso de um paciente de 32 anos que perdeu a visão de um olho após tomar uma dose alta de sildenafila, o principal componente do Viagra. A informação foi divulgada em um artigo publicado no final de setembro na revista científica Journal of Medical Case Reports.



O homem tomou 100 gramas da substância, o dobro do indicado para pacientes que possuem disfunção erétil. Ele perdeu a visão logo após tomar o remédio e foi diretamente ao hospital. No entanto, o dano era tão extenso que foi considerado irreversível, apesar dele estar saudável e não ter nenhum histórico familiar de problemas oculares.

De acordo com os médicos, o homem teve um coágulo na artéria e veias que transferem o sangue para o olho direito. A principal consequência foi o inchaço da retina e um edema macular, que acontece quando o sangue entra no tecido. Com a pressão causada pelo trombo, a retina se soltou do restante do olho.

A sildenafila funciona relaxando os vasos sanguíneos do pênis, permitindo que o sangue flua para o órgão. Os médicos afirmam que o caso do iraniano mostra que o medicamento pode ter efeito também nos olhos.

“Vários casos sérios de acidentes com a retina causados por problemas vasculares já foram reportados pelo uso da substância, mas ainda não está claro qual é, exatamente, o papel do remédio no quadro”, escrevem os responsáveis pelo artigo. A principal teoria é que a droga danificou os sensíveis vasos do olho, causando o problema na retina.

Os médicos sugerem que a comunidade científica estude o assunto para entender a relação entre o Viagra e problemas oculares, principalmente em homens jovens.